Большинство украинцев считают нормальной для жизни пенсию в размере 11 359 гривен. Это почти в 3 раза превышает зафиксированный средний размер пенсий в стране по состоянию на октябрь 2020 года.

Самый высокий уровень приемлемых пенсий озвучили жители Востока. Об этом говорится в исследовании Research & Branding Group. Актуально Пенсии в январе-феврале будут доставлять по тарифам 2020 года, – "Укрпочта" Детали исследования Минимальный озвученный размер пенсии – 2 тысячи гривен, максимальный – 70 тысяч гривен.

Чаще всего украинцы называют суммы от 3,5 до 7 тысяч гривен или от 7 до 10 тысяч гривен.

По сравнению с цифрами, которые озвучивали люди в 2019 году, их пенсионные запросы в целом выросли лишь на 3%.

Мужчины озвучивают более высокие цифры, чем женщины: примерно 12 и 10 тысяч гривен соответственно.

Чем старше украинцы, тем меньшую пенсию они считают нормальной.

Самый низкий уровень пенсионных ожиданий зафиксировали среди сельских жителей – более 9,5 тысячи гривен. Обратите внимание! Опрос проходил с 16 по 25 октября. В целом своими пенсионными ожиданиями поделились 1800 украинцев в возрасте от 18 лет. Метод опроса – face-to-face. Погрешность составляет +/-2,4%.