Какую пенсию украинцы считают достаточной для нормальной жизни
Большинство украинцев считают нормальной для жизни пенсию в размере 11 359 гривен. Это почти в 3 раза превышает зафиксированный средний размер пенсий в стране по состоянию на октябрь 2020 года.
Самый высокий уровень приемлемых пенсий озвучили жители Востока. Об этом говорится в исследовании Research & Branding Group.
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Детали исследования
- Минимальный озвученный размер пенсии – 2 тысячи гривен, максимальный – 70 тысяч гривен.
- Чаще всего украинцы называют суммы от 3,5 до 7 тысяч гривен или от 7 до 10 тысяч гривен.
- По сравнению с цифрами, которые озвучивали люди в 2019 году, их пенсионные запросы в целом выросли лишь на 3%.
- Мужчины озвучивают более высокие цифры, чем женщины: примерно 12 и 10 тысяч гривен соответственно.
- Чем старше украинцы, тем меньшую пенсию они считают нормальной.
- Самый низкий уровень пенсионных ожиданий зафиксировали среди сельских жителей – более 9,5 тысячи гривен.
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