AC/DC и Виктор Павлик: какая музыка играет в автомобилях украинских копов
Патрульная полиция Киева к праздникам сделала гражданам оригинальный подарок – поделилась плейлистом с музыкой, которая звучит в динамиках патрульных авто. Вся музыка, конечно же, новогодне-рождественская.
О плейлисте киевские патрульные рассказали в своем телеграм-канале. Сама же музыка доступна по ссылке на ютубе.
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Стоит отдать должное столичным полицейским хотя бы за то, что в плейлисте ни намека на российскую попсу. В основном это западная музыка на английском, но есть и украинская композиция – всеми любимого Виктора Павлика.
Какую музыку слушают украинские копы:
- Santa Claws Is Coming To Town – Элис Купер,
- Christmas for Everyone – группа Halford,
- Get Into the Spirit – группа Halford,
- "Що за диво" – Виктор Павлик,
- Sound of da Police – рэпер KRS-one,
- Wonderful Christmastime – Пол Макартни,
- Jingle Bell Rock – EastSide Band,
- Zombie Claus – Psychostick,
- White Christmas – Закк Уайлд,
- Mistress for Christmas – AC/DC,
- Run Rudolph Run – Лемми Килмистер,
- Thank God It's Christmas – Queen,
- Merry Xmas Song – Pink Floyd,
- Have Yourself a Merry Little Christmas – Боб Дилан,
- Merry Xmas Everybody – группа Slade.
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