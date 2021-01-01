Патрульная полиция Киева к праздникам сделала гражданам оригинальный подарок – поделилась плейлистом с музыкой, которая звучит в динамиках патрульных авто. Вся музыка, конечно же, новогодне-рождественская.

О плейлисте киевские патрульные рассказали в своем телеграм-канале. Сама же музыка доступна по ссылке на ютубе.

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Стоит отдать должное столичным полицейским хотя бы за то, что в плейлисте ни намека на российскую попсу. В основном это западная музыка на английском, но есть и украинская композиция – всеми любимого Виктора Павлика.

Какую музыку слушают украинские копы:

Santa Claws Is Coming To Town – Элис Купер,

Christmas for Everyone – группа Halford,

Get Into the Spirit – группа Halford,

"Що за диво" – Виктор Павлик,

Sound of da Police – рэпер KRS-one,

Wonderful Christmastime – Пол Макартни,

Jingle Bell Rock – EastSide Band,

Zombie Claus – Psychostick,

White Christmas – Закк Уайлд,

Mistress for Christmas – AC/DC,

Run Rudolph Run – Лемми Килмистер,

Thank God It's Christmas – Queen,

Merry Xmas Song – Pink Floyd,

Have Yourself a Merry Little Christmas – Боб Дилан,

Merry Xmas Everybody – группа Slade.

Больше различных музыкальных подборок ищите по ссылке.