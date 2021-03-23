Стало известно, какую меру пресечения потребует полиция для задержанного на Банковой ветерана
Активиста, ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Влада Стафийчука (Сорда) задержали во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Его подозревают в хулиганстве.
Источник:"Грати"
Причем речь идет о хулиганстве с применением оружия. Какую меру пресечения потребует для задержанного полиция, рассказал "Гратам" адвокат Владислава Стафийчука Дмитрий Мазурок.
Обратите внимание МВД обещает новые подозрения за беспорядки у Офиса Президента
Какую меру пресечения потребуют для задержанного на Банковой Влада Стафийчука
По словам адвоката, правоохранители будут требовать для Влада Стафийчука круглосуточный домашний арест. Меру пресечения задержанному активисту выбирать будут в Печерском районном суде Киева уже 23 марта.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Полиция сообщила ему о подозрении в хулиганстве с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
В подозрении фигурирует складной нож, который нашли в рюкзаке задержанного. Но Дмитрий Мазурок подчеркнул, что существенное значение имеет то, действительно ли подозреваемый собирался этим ножом причинить кому-то вред.
Владислав никому телесных повреждений не наносил. Никакой попытки не было,
– заверил адвокат.
Почему задержали Владислава Стафийчука
- 20 марта в Киеве под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного на 7 лет Сергея Стерненко.
- Некоторые участники мероприятия разрисовали фасад здания. Также в ОП разбили стекла.
- Правоохранители заявили, что задержали "наиболее агрессивного участника" митинга.
- Задержанным оказался писатель и ветеран АТО Владислав Стафийчук (Сорд).
Поделиться новостью