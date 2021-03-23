Активиста, ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Влада Стафийчука (Сорда) задержали во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Его подозревают в хулиганстве.

Причем речь идет о хулиганстве с применением оружия. Какую меру пресечения потребует для задержанного полиция, рассказал "Гратам" адвокат Владислава Стафийчука Дмитрий Мазурок.

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Какую меру пресечения потребуют для задержанного на Банковой Влада Стафийчука

По словам адвоката, правоохранители будут требовать для Влада Стафийчука круглосуточный домашний арест. Меру пресечения задержанному активисту выбирать будут в Печерском районном суде Киева уже 23 марта.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Полиция сообщила ему о подозрении в хулиганстве с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В подозрении фигурирует складной нож, который нашли в рюкзаке задержанного. Но Дмитрий Мазурок подчеркнул, что существенное значение имеет то, действительно ли подозреваемый собирался этим ножом причинить кому-то вред.

Владислав никому телесных повреждений не наносил. Никакой попытки не было,

– заверил адвокат.

Заметим, если вина подозреваемого будет доказана, то по Уголовному кодексу Украины за такое его могут наказать лишением свободы на срок до 7 лет.

Почему задержали Владислава Стафийчука