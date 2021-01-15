Справедливая цена за распределение газа – около 1,1 гривны за кубометр. Это средний тариф по Украине, однако в каждом регионе цены отличаются.

Цена за распределение газа может иметь существенное значение в платежке. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Что говорит Шмыгаль

Поскольку цена формируется для разных регионов, есть довольно большой разрыв. Например, в Киеве цена за распределение составляет 0,4 гривны, а в отдельных городах – 2,96. По словам Шмыгаля, средняя цена за распределение газа составляет 1,11 гривны.

Где-то в этих пределах она и должна была бы колебаться. Тогда людям будет понятно, что они платят справедливую цену,

​– добавил политик.

Шмыгаль добавил, что такое ценообразование урегулировано законом. Однако премьер подчеркнул, что правительство поработало с профильным комитетом Верховной Рады и предложило изменения. Поэтому сейчас нарабатывают законопроект, который позволил бы сократить разрыв.

Что этому предшествовало