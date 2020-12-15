Вследствие осложнения погодных условий в Украине без света остались 234 населенных пунктов в 3 областях. А именно в Черниговской, Сумской и Киевской.

Такая ситуация была по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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По словам спасателей обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач. А последнее, со своей стороны, спровоцировали мокрый снег и порывы ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Области и количество населенных пункте, оставшихся без света

Черниговская – 204,



Сумская – 23,



Киевская-7.

Предупреждение о гололедице на автодорогах

Спасатели добавляют, что во вторник в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях следует ожидать гололед, а на дорогах – гололедицу.

Кроме того, в западных областях синоптики прогнозируют густой туман, видимость 200 – 500 метров. Это II уровень опасности, желтый.

В ГСЧС отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Советы водителям во время гололеда / инфографика 24 канала

С подробным прогнозом погоды на 15 декабря – можете ознакомиться по этой ссылке.