Непогода : спасатели предупредили о гололедице. Более 200 городов и сел без электричества
Вследствие осложнения погодных условий в Украине без света остались 234 населенных пунктов в 3 областях. А именно в Черниговской, Сумской и Киевской.
Такая ситуация была по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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По словам спасателей обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач. А последнее, со своей стороны, спровоцировали мокрый снег и порывы ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Области и количество населенных пункте, оставшихся без света
- Черниговская – 204,
- Сумская – 23,
- Киевская-7.
Предупреждение о гололедице на автодорогах
Спасатели добавляют, что во вторник в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях следует ожидать гололед, а на дорогах – гололедицу.
Кроме того, в западных областях синоптики прогнозируют густой туман, видимость 200 – 500 метров. Это II уровень опасности, желтый.
В ГСЧС отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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