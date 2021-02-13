В Украине уже неделю бушуют снегопады. 13 февраля ситуация все еще остается сложной. Из-за непогоды в 7 областях произошло обесточивание.

По состоянию на 7 часов утра 13 февраля десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

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Где нет света

В 20 населенных пунктах Львовской области;

15 – Черновицкой области;

11 – Тернопольской области;

10 – Днепропетровской области;

4 – Донецкой области;

2 – Кировоградской области;

2 – Одесской области.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Ситуация на дорогах

По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

Для того, чтобы снегоуборочная техника могла эффективно очищать дороги, на отдельных участках дорог Волынской и Ивано-Франковской областей есть ограничение движения грузовиков.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 690 человек и 1 420 единиц техники.

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Кому спасатели оказывали помощь

Работники ГСЧС извлекли из снежных заносов 520 транспортных средств, среди них 26 карет скорой медицинской помощи и 16 автобусов.

Помощь оказывали 980 лицам.

Спасатели убрали 6 поваленных деревьев.

В целом последствия непогоды ликвидировали 1 025 чрезвычайников и 300 единиц техники.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, 13 февраля снегопады в Украине должны частично остановиться. Незначительные осадки возможны лишь на севере. Однако температура воздуха в нашей стране существенно опустится. Синоптики предупреждают о -11...-13 градусов.