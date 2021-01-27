В Украине сейчас проживает примерно 38 миллионов человек. В то же время через несколько десятилетий население очень сократится.

Источник: LIGA.net

Ожидается, что в государстве может остаться 25 – 30 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии Украины Элла Либанова.

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Каковы прогнозы экспертов

Она отметила, что к 2014 году эксперты прогнозировали, что до 2050 года население Украины будет 26 миллионов человек.

Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года находятся за границей, то (сейчас в Украине – 24 канал) 38 миллионов – это без Донбасса и Крыма,

– отметила Либанова.

В то же время есть мнение, что через несколько десятилетий население страны уменьшится на 8 – 13 миллионов.

Отметим! В конце 2020 года Кабинет Министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023 год. Также в правительстве сообщали, что Украина планирует перейти от традиционной переписи к переписи по реестрам до 2030 года.

Численность населения в Украине: коротко