Какова реальная численность населения Украины: ответ демографа
В Украине сейчас проживает примерно 38 миллионов человек. В то же время через несколько десятилетий население очень сократится.
Источник: LIGA.net
Ожидается, что в государстве может остаться 25 – 30 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии Украины Элла Либанова.
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Каковы прогнозы экспертов
Она отметила, что к 2014 году эксперты прогнозировали, что до 2050 года население Украины будет 26 миллионов человек.
Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года находятся за границей, то (сейчас в Украине – 24 канал) 38 миллионов – это без Донбасса и Крыма,
– отметила Либанова.
В то же время есть мнение, что через несколько десятилетий население страны уменьшится на 8 – 13 миллионов.
Численность населения в Украине: коротко
- В начале 2020 года правительство Украины представило результат оценки численности населения Украины.
- Согласно тем данным, в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч человек.
- В то же время при подсчете не принимали во внимание тех украинцев, которые проживают за рубежом.
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