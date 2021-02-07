В начале 2019 года прокурор Александр Божко активизировал расследование о возможном незаконном обогащении, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества Андреем Портновым. Прокурор сразу получил от политика сообщение с угрозами, чтобы его дело закрыли.

Однако Божко не испугался, а задокументировал все эти угрозы и подал заявление о преступлении. Государственное бюро расследований даже зарегистрировало производство по 2 статьям Уголовного Кодекса и начало расследование. Об этом в своем блоге "Правосудие по-новому" рассказал Роман Маселко.

Полный выпуск блога Наказать Портнова: прокурор, которому угрожал соратник Януковича продолжает борьбу

По его словам, в ГБР фактически ничего не сделали. Лишь после значительной огласки дело передали в Службу безопасности Украины, где начали следственные действия. Однако и там не планировали действительно наказывать Портнова.

Божко оспаривал закрытие дела

Божко не сдавался и пытался обжаловать дело, однако в итоге его закрыли из-за истечения срока расследования. Прокурор обжаловал отказ дисциплинарной комиссии в Окружном админсуде Киева. Судья Ищук ожидаемо отказал в иске.

Сейчас дело в апелляции,

– отметил Маселко.

Он отметил, что все это время ГБР вело расследование в отношении самого Божко. В октябре 2020 года по делу назначили судебно-психологическую экспертизу.

Напомним! В конце января суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории Украины касательно освещения событий Революции Достоинства. Удовлетворили иск заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова.

"Очевидно, хотят доказать, что действиями прокурора Портнову причинили психологические травмы. И это как раз пример того, как борьба приносит результаты", – сказал Маселко.

Поддержка от общества

Казалось бы это дело доказывает очередное фиаско в борьбе здоровых сил против такого зла как Портнов. На самом деле это как раз пример того, как борьба приносит результаты, – отметил блогер.

За свою борьбу по наказанию Портнова, как отметил Маселко, Божко получил огромную поддержку общества. Его принципиальность, независимость и решительность признала даже Ирина Венедиктова, которая назначила его заместителем прокурора Тернопольской области.

Кто такой Андрей Портнов? По информации из По информации из Википедии , Андрей Портнов – политик и юрист, характеризуется украинскими медиа как пророссийский деятель. Некоторое время в 2014 году был заместителем руководителя Администрации президента Виктора Януковича и имел отношение к принятию диктаторских законов этого президента-беглеца.

"Итак, дело Портнова позволило четко задокументировать тех, кто ему помогает, а прокурору Божко помогла проявить свои лучшие качества и значительно подняться в карьере", – сказал Маселко.

Он также добавил, что шансы наказать Портнова еще остаются, а Божко полон решимости идти до конца и побеждать.

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