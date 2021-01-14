Правительство работает над получением качественных препаратов для прививки украинцев от коронавируса. Сейчас заключили контракт на закупку китайской вакцины. 24 канал предлагает вам ответить, вакциной чьего производства вы готовы прививаться.

Уже несколько стран предлагают свои вакцины от коронавируса. Однако у каждой из них разные особенности и уровень эффективности, сообщает 24 канал.

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Прежде чем ответить на вопрос, какой вакциной вы бы прививались, узнайте больше о каждой из них.

Американская вакцина

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Она получила название – BNT162b2, ее эффективность составляет 95%. Такого уровня можно достичь при условии, если вторую инъекцию сделают не позднее чем через 3 недели после первой.

Китайская вакцина

Украинская компания уже заключила контракт на закупку 5 миллионов доз вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac. Однако недавно стало известно, что эффективность этой вакцины составляет 50,38% – значительно меньше, чем декларировали ранее.

Российская вакцина

В России разработали свою вакцину – "Спутник-V". Препарат не прошел третьей фазы испытаний, однако россияне все равно начали процесс вакцинации. В ВОЗ не подтвердили, что вакцину можно использовать. Кроме того, люди заражаются COVID-19, даже привившись ею.