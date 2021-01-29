Каким будет первый разговор Зеленского и Байдена: предположение экс-посла
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский могут поговорить по телефону уже в ближайшие недели. Такое мнение высказал дипломат Джон Хербст.
Источник: "Голос Америки"
После разговора лидеров двух государств все предубеждения и сомнения о поддержке Байденом Украины исчезнут. Об этом бывший посол в Украине заявил в интервью.
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Байден будет настаивать на реформах
В то же время он подчеркнул, что Байден, в отличие от Трампа, будет настаивать на реформах в Украине.
Он будет противодействовать агрессии Кремля, он будет выступать за поддержку Украины в войне, которую ведет Москва. И он будет настаивать на реформах в Украине, чтобы она позаботилась о своей внутренней уязвимости,
– отметил Хербст.
Самое главное, как сказал дипломат, это политическая направленность администрации Байдена.
Защита Украины
По его словам, Байден – лучший глава США за 12 лет по вопросам противодействия России и защиты Украины. Он также отметил, что президент понимает процессы в Украине так, как их понимают некоторые западные политики.
Беспокоиться не надо
Хербс также добавил, что Украине не стоит беспокоиться о разговоре Байдена и Путина. Ведь новый президент США "в полно мере выступает за территориальную целостность Украины".
Разговор Байдена и Путина: коротко
- Руководители США и России провели телефонный разговор 26 января 2021 года.
- Одной из тем разговора были предложения Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на 5 лет и решительный поддержка Соединенными Штатами суверенитета Украины.
- Касательно Украины между Путиным и Байденом возникли разногласия, но в Кремле заявили, что стороны готовы к диалогу.
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