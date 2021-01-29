Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский могут поговорить по телефону уже в ближайшие недели. Такое мнение высказал дипломат Джон Хербст.

Источник: "Голос Америки"

После разговора лидеров двух государств все предубеждения и сомнения о поддержке Байденом Украины исчезнут. Об этом бывший посол в Украине заявил в интервью.

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Байден будет настаивать на реформах

В то же время он подчеркнул, что Байден, в отличие от Трампа, будет настаивать на реформах в Украине.

Он будет противодействовать агрессии Кремля, он будет выступать за поддержку Украины в войне, которую ведет Москва. И он будет настаивать на реформах в Украине, чтобы она позаботилась о своей внутренней уязвимости,

– отметил Хербст.

Самое главное, как сказал дипломат, это политическая направленность администрации Байдена.

Защита Украины

По его словам, Байден – лучший глава США за 12 лет по вопросам противодействия России и защиты Украины. Он также отметил, что президент понимает процессы в Украине так, как их понимают некоторые западные политики.

Отметим! В Офисе Президента назвали первый разговор главы США Джозефа Байдена и главы России Владимира Путина идеальным для интересов Украины.

Беспокоиться не надо

Хербс также добавил, что Украине не стоит беспокоиться о разговоре Байдена и Путина. Ведь новый президент США "в полно мере выступает за территориальную целостность Украины".

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