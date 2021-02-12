Политические действия Украины в отношении России должны быть более последовательными, жесткими и настойчивыми, чем теперь. Вместе с тем необходимо соблюдать договоренности как в минском, так и в нормандском формате до тех пор, пока они будут действовать.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Украина – государство, которое воюет и защищает свою землю. Несмотря на это, любое снисходительное отношение к врагам не может быть нормой.

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Кравчук отметил, что украинское государство должно давать отпор на любые упреки, а на силу отвечать силой. Однако он отметил, что вопрос надо решать дипломатическими и политическими путями.

Мы должны действовать адекватно, зеркально, то есть дополнить наши позиции дипломатично, политически и компромиссно,

– подчеркнул он.

Глава украинской делегации в ТКГ заметил, что сила страны, что воюет, должна быть "адекватной" и для наружных, и для внутренних недругов.

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Стоит в любом случае делать свое дело

Как отметил Кравчук, не может быть, что какая-то политическая сила в Украине демонстрирует свою особую позицию и консультируется с Россией о том, как "мешать Украине строить независимость.

"Такого быть не может, потому что страна, которая воюет, не может этого допустить", – заявил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также добавил, что представители Украины должны прислушиваться к позиции других, однако делать свое дело – защищать свою землю и независимость.

Обратите внимание! Леонид Кравчук заявил, что у украинской стороны часто спрашивают о целесообразности диалога с Россией. По его словам, это необходимо только для того, чтобы мир увидел, что Украина системно и последовательно выполняет свои обязательства. Подробнее об этом – читайте здесь.

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