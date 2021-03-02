Синоптики прогнозируют холодную весну. В марте в Украине еще стоит ожидать морозов и даже в апреле будет довольно прохладно. Однако уже в мае ситуация с погодой кардинально изменится.

Не стоит прятать теплые вещи сразу после окончания зимы. Так, предполагают, что настоящее тепло в Украину придет уже после Пасхи, то есть аж после 2 мая.

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Прогноз на март

Март будет холоднее, чем в предыдущие годы. По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура воздуха составит -3...+2 градуса. Теплее будет только на Закарпатье и юге – +3...+6 градусов. Прогнозируют, что абсолютный минимум температуры будет даже -22...-37 градусов, а максимум – + 16...+29 градусов.

Среднее месячное количество осадков будет на уровне 24–50 миллиметров. Более дождливо будет на Закарпатье и в Карпатах – до 56–102 миллиметров.

Как прогнозировал синоптик Леонид Горбань, до 8–10 марта Украину накроют легкие морозы.

Март будет холодным / Фото 24 канала

Прогноз на апрель

Апрель тоже не будет таким теплым, как хотелось бы. Кроме того, очень холодным выдастся последняя неделя.

Хотя местами потепление все-таки может быть.

Прогноз на май

Традиционно, май будет теплым. Синоптики обещают, что действительно хорошая солнечная погода придет в Украину уже после Пасхи. Однако более детального прогноза на последний месяц весны пока не дают.



Тепло обещают после Пасхи / Фото 24 канала