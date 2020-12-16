В период с 16 по 19 декабря в Украине не ожидают существенных осадков. Однако в некоторых регионах нашей страны будет туман и гололедица.

Осторожными стоит быть жителям северо-восточных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр в фейсбуке.

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Прогноз синоптиков на 16 – 19 декабря

В следующие 3 суток в большинстве областей не прогнозируют существенных осадков, только 19 декабря на северо-востоке страны может быть небольшой мокрый снег. На Правобережье местами туман, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура ночью и днем -3...+3 градусов (ночью в восточных областях 0...-5 градусов, а днем на юге и западе страны +3...+6 градусов),

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украина уже неделю страдает от непогоды. На смену гололеду пришел мокрый снег и туман. В некоторых областях коммунальщики вынуждены работать круглосуточно. Кроме того, из-за скользких дорог количество ДТП резко возросло.

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