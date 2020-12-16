Погода в Украине на 3 дня: без осадков, местами туман и гололедица
В период с 16 по 19 декабря в Украине не ожидают существенных осадков. Однако в некоторых регионах нашей страны будет туман и гололедица.
Осторожными стоит быть жителям северо-восточных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр в фейсбуке.
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Прогноз синоптиков на 16 – 19 декабря
В следующие 3 суток в большинстве областей не прогнозируют существенных осадков, только 19 декабря на северо-востоке страны может быть небольшой мокрый снег. На Правобережье местами туман, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.
Температура ночью и днем -3...+3 градусов (ночью в восточных областях 0...-5 градусов, а днем на юге и западе страны +3...+6 градусов),
– говорится в сообщении.
Как предостеречься от аварий во время тумана
- Уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньшей, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров скорость должна быть не более 10 километров в час.
- Едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.
- Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.
- Пометьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы.
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