Каким будет начало весны в Украине: прогноз погоды на первые дни марта
Первые дни весны в Украине будут влажными, но температурный фон существенно не изменится. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в отдельных регионах нашей страны.
Источник:Укргидрометцентр
Какая будет погода в начале марта
А вот минусовых температур в начале марта не стоит ждать. Исключением из правила являются лишь Карпаты.
Важно Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах
1 марта
На Правобережье и крайнем востоке страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга и востока, возможна гололедица.
Температура ночью может опуститься до отметки 0, но днем она непременно поднимется до +1...+6 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, там воздух прогреется до + 10 градусов. Зато в Карпатах прогнозируют -2...-6 градусов.
В Киеве возможен небольшой мокрый снег ночью, а вот днем будет сухо. Температура составит + 2...+4 градуса.
2 марта
Во второй день марта в Украине не будет осадков. Лишь в восточных и северо-восточных областях днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег.
Температура воздуха ночью составит -2...-3 градуса, а в Карпатах даже до -7 градусов. Днем ситуация значительно улучшится и столбики термометров покажут +5...+10 градусов.
В столице 2 марта осадков не прогнозируют, температура воздуха днем будет +4...+6 градусов.
Чего ждать в марте 2021
Ранее синоптики предупредили, что март начнется с солнечной погоды. Однако дальше возможно похолодание. В среднем температура воздуха будет достигать + 5...+8 градусов. Месячное количество осадков также будет в пределах нормы, то есть "не будет отходить" более чем на 25%.
Синоптик Леонид Горбань рассказывал, что в марте могут быть небольшие морозы. В частности, в течение первых 10 дней месяца. Максимальная температура будет достигать около + 8 градусов.
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