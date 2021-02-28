Первые дни весны в Украине будут влажными, но температурный фон существенно не изменится. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в отдельных регионах нашей страны.

Какая будет погода в начале марта

А вот минусовых температур в начале марта не стоит ждать. Исключением из правила являются лишь Карпаты.

Важно Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах

1 марта

На Правобережье и крайнем востоке страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга и востока, возможна гололедица.

Температура ночью может опуститься до отметки 0, но днем она непременно поднимется до +1...+6 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, там воздух прогреется до + 10 градусов. Зато в Карпатах прогнозируют -2...-6 градусов.

В Киеве возможен небольшой мокрый снег ночью, а вот днем будет сухо. Температура составит + 2...+4 градуса.

Интересно! По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 1 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +12,4 градуса в 2017 году, а самая низкая – на отметке -18,5 градусов в 1985 году.

2 марта

Во второй день марта в Украине не будет осадков. Лишь в восточных и северо-восточных областях днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -2...-3 градуса, а в Карпатах даже до -7 градусов. Днем ситуация значительно улучшится и столбики термометров покажут +5...+10 градусов.

В столице 2 марта осадков не прогнозируют, температура воздуха днем будет +4...+6 градусов.

Чего ждать в марте 2021

Ранее синоптики предупредили, что март начнется с солнечной погоды. Однако дальше возможно похолодание. В среднем температура воздуха будет достигать + 5...+8 градусов. Месячное количество осадков также будет в пределах нормы, то есть "не будет отходить" более чем на 25%.

Синоптик Леонид Горбань рассказывал, что в марте могут быть небольшие морозы. В частности, в течение первых 10 дней месяца. Максимальная температура будет достигать около + 8 градусов.