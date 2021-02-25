Синоптики обещают, что март начнется с солнечной погоды. Однако дальше возможно похолодание. В среднем температура воздуха будет достигать +5 ... + 8 градусов.

Погода в марте будет в пределах климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Владислав Билык.

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Температура воздуха не будет отклоняться от нормы более чем на 1 градус. Месячное количество осадков также будет в пределах нормы, то есть "не будет отходить" более чем на 25%.

Билык отметил, что ранее весенние месяцы были теплее климатической нормы. Поэтому нынешний март будет холоднее, чем в предыдущие годы.

Будут ли в марте морозы

Синоптик Леонид Горбань рассказал, что в марте могут быть небольшие морозы. В частности, в течении первых 10 дней месяца.

Максимальная температура достигнет около +8 градусов.

Когда ждать настоящего потепления

По словам Горбаня, настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи, то есть в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной. Зато первые 2 месяца весны будет сопровождать холод.

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