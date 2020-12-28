Погода в январе будет довольно переменчивой. Если в начале месяца прогнозируют плюсовую температуру, то в конце – морозы до -20 градусов.

Прогноз погоды на январь

В начале января будут ночные морозы. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Днем температура воздуха составит выше нуля, хотя на Рождество может быть до -5 градусов. После на несколько дней потеплеет. До 13 января на значительной территории Украины может быть плюсовая температура.

Что говорят в Укргидрометцентре

Средняя месячная температура воздуха в январе на Севере Украины составит -1...-6 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

Холоднее всего традиционно будет в Карпатах. В некоторые дни морозы в горной местности ударят до -23...-37 градусов. Кроме того, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областях тоже ожидают мороз до -30 градусов. Вероятно, такая температура будет ночью.

традиционно будет в Карпатах. В некоторые дни морозы в горной местности ударят до -23...-37 градусов. Кроме того, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областях тоже ожидают мороз до -30 градусов. Вероятно, такая температура будет ночью. Самую теплую погоду прогнозируют в Крыму – +21, на Юге – +18 и Прикарпатье – +14. Кстати, плюсовую температуру местами прогнозируют для жителей Днепропетровской и Кировоградской областей.

В целом средняя температура января будет колебаться между 0 – -4 градусами. Синоптики отметили, что это на +2 – +2,5 градуса теплее, чем обычно зимой.

Сколько снега выпадет в январе

Среднее месячное количество осадков составит 27 – 56 миллиметров, а на Закарпатье – даже до 155 миллиметров.

Кроме того, в январе прогнозируют гололедицу. На Левобережье и Прикарпатье будут метели.

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