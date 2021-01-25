В феврале будет теплее, чем в январе. Правда, морозы и снег еще до конца зимы не покинут территорию Украины.

В начале февраля Украину накроют морозы. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

К теме Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика

Какой будет погода в феврале

Так, февраль встретит украинцев минусовой температурой воздуха. Кое-где столбики термометров опустятся до -13 градусов. Холоднее всего будет на севере и востоке.

Однако с 9 -10 февраля морозная погода отступит. В то же время температура воздуха будет достигать +2...+3 градуса, в Украину придет оттепель. Ее прогнозируют до 21 февраля.

В конце месяца вернутся небольшие морозы – до -4 градусов. Похожая погода будет и в начале марта.

Ждать ли обильных осадков

В первые дни месяца обещают снег, но не слишком обильный. Наибольший снежный покров за месяц прогнозируют около 6 февраля – 6 – 8 миллиметров.

В середине февраля, когда погода будет теплее, будет дождь и мокрый снег. В частности, 11, 17 и 20 февраля.

Встречать весну украинцы будут также со снегом, ведь в конце февраля он охватит некоторые регионы страны.

Обратите внимание! В последние дни января синоптики прогнозируют -1...+1 градусов, на востоке – +5...+7. Кроме того, 30 января стоит ждать снега с дождем во всей областях.