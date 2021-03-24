Тепло не будет спешить: какой будет погода в апреле – прогноз
Апрель в этом году выдастся довольно прохладным. Несмотря на то, что легкие морозы могут быть ночью только в начале месяца, настоящего тепла в апреле будет не слишком много.
Источник:24 канал
Первая неделя второго месяца весны будет прохладной. Например, 3 – 4 апреля ночная температура составит 0...+1, а иногда – 0...-1. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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Будет ли в апреле тепло
Однако уже с 9 апреля в Украине потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет + 10...+ 12 градусов, ночью – +3...+4.
Самую теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.
Апрель завершится "на холодной ноте"
Последний месяц апреля, по прогнозу Горбаня, особенно мрачный. Тогда стоит ждать дождей и прохлады. Например, ночная температура будет опускаться до +4...+6 градусов.
Какой будет погода в апреле / Фото poetryclub
Когда возможны осадки
- 1 – 2 апреля;
- 8 – 10 апреля;
- 15 – 16 апреля;
- 21 – 22 апреля;
- 24 апреля, но дождик будет небольшой.
К счастью, снег в апреле уже маловероятен. Хотя в начале месяца синоптик не исключает такую возможность в северных областях.
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