Апрель в этом году выдастся довольно прохладным. Несмотря на то, что легкие морозы могут быть ночью только в начале месяца, настоящего тепла в апреле будет не слишком много.

Первая неделя второго месяца весны будет прохладной. Например, 3 – 4 апреля ночная температура составит 0...+1, а иногда – 0...-1. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Будет ли в апреле тепло

Однако уже с 9 апреля в Украине потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет + 10...+ 12 градусов, ночью – +3...+4.

Самую теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.

Апрель завершится "на холодной ноте"

Последний месяц апреля, по прогнозу Горбаня, особенно мрачный. Тогда стоит ждать дождей и прохлады. Например, ночная температура будет опускаться до +4...+6 градусов.



Какой будет погода в апреле / Фото poetryclub

Когда возможны осадки

1 – 2 апреля;

8 – 10 апреля;

15 – 16 апреля;

21 – 22 апреля;

24 апреля, но дождик будет небольшой.

К счастью, снег в апреле уже маловероятен. Хотя в начале месяца синоптик не исключает такую возможность в северных областях.

Обратите внимание! Настоящее тепло синоптик обещает после Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая.