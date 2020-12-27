Зимы на нашей планете становятся все менее снежными. Однако в период рождественских праздников так хочется гулять по заснеженным улицам, ловить снежинки и наслаждаться сказочным периодом.

Но на самом ли деле снег такой белоснежный, чистый, невесомый, как его описывают в книжках – выясняли эксперты в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Черная пятница и распродажи для сбережений: распространенные мифы о шопинге

Миф 1: снег – белый

Если посмотреть на саму снежинку под микроскопом, то она будет прозрачной. Однако лучи света, которые падают на нее и преломляются, в результате делают снег белым.

"Его отражение составляет 95%, а дальше тоже включаются все минеральные примеси и еще некоторые факторы освещения, из-за чего он не является на самом деле белым", – пояснил заведующий отделом физики атмосферы Национального антарктического научного центра Денис Пишняк.



Снег на самом деле прозрачный / Фото Hasan Albari, Pexels

МИФ 2: Легкий, как снежинка

Снежинка на 95% состоит из воздуха. Что интересно, плотность снежинки близка к густоте воздуха.

Снег на самом деле все-таки что-то весит. Его плотность или масса варьируется в разных пределах. От мокрого тяжелого снега до легеньких снежинок, которые выпадают в морозную погоду,

– пояснил Денис Пишняк.

Учитель физики и информатики Руслан Приходько отметил, что сантиметр снега на гектаре поля дает 35 тонн воды.

Если влажный снег сыплет всю ночь, то шапка на крыше вашего авто будет весить 300 килограммов, а это вес 2-х новорожденных слонят. А в хорошую зиму в Карпатах на квадратный метр может накопиться и более 500 килограммов снега. И это не просто интересный факт, а показатель, который должны принимать во внимание все строители, чтобы от снега ни у кого не поехала крыша – в буквальном смысле.

Миф 3: Снежинки всегда симметричные и шестиугольные

Еще в 1951 году была утверждена первая Международная классификация снежинок, которая описывала 10 основных типов кристаллов. Впрочем, сегодня ученые официально признают уже 130 различных форм снежинок. Ведущий современный исследователь снега Кеннет Либрехт из Калифорнийского технологического института отмечает, что для своей коллекции фото снежинок он отбирает в среднем 1 из 10 000 образцов: потому что другие снежинки совсем не симметричны, и, собственно, неинтересны.

Интересно Живая VS искусственная: популярные мифы о елках, которые вас удивят

Впрочем, шансы найти свою идеальную снежинку есть у каждого, ведь каждую секунду на планете падает миллион миллиардов снежинок: достаточно, чтобы лепить по снеговику на человека раз в 10 минут. Несмотря на это, половина людей, живущих сегодня на Земле, вообще никогда не видели снега.

Миф 4: каждая снежинка уникальна

Ответственным за утверждение, что двух одинаковых снежинок не существует, можно считать Уилсона Бентли, сына фермера из Вермонта, США. За 40 лет Бентли сделал более 6 000 микрофотографий снежных кристаллов, и, не имея даже школьного образования, стал признанным ученым, опубликовал десятки статей и читал лекции в американских университетах. За свою жизнь Бентли так и не встретил 2-х одинаковых снежинок, и более 100 лет никому из его последователей тоже не попадались близнецы.

Аж в 1988 году исследовательница Нэнси Найт разглядела в микроскоп 2 абсолютно идентичные снежинки. Это большая удача, и подобные исключения имели место лишь несколько раз спустя. Поэтому этот миф на 99,9% правдив. Но не на все 100.

Миф 5: снег = мороз

Для формирования классических шестиугольных снежинок требуется умеренная влажность и температура чуть ниже нуля. Самые сложные многоярусные кружева и совершенные формы с 12 лучиками образуются в грозовых облаках с высокой влажностью при температуре около -15 градусов. А уже при -20 градусов они смерзаются в так называемую "бриллиантовую пыль" – мелкие и гладкие шестигранные столбики.

"Когда температура снижается ниже 20 градусов, то в атмосфере настолько мало влаги, что она не в состоянии образовать снежинки в значительном количестве", – сказал заведующий отдела физики атмосферы Национального Антарктического научного центра.



При сильном морозе, как правило, снег не выпадает / Фото Cottonbro, Pexels

Миф 6: снежную лавину можно вызвать криком

"Устроить лавину просто криком не думаю, что удастся. Но для лавин, которые являются контролируемыми, используют пушечные выстрелы или взрывы для того, чтобы создать искусственную лавину", – пояснил Денис Пишняк.

Авторы знаменитого шоу "Разрушители мифов" решили также проверить, возможно ли такое, поэтому вывезли в горы чемпионку по йодлю – тирольскому многотональному пению. После ее стараний по долине пошло лишь эхо, но не лавина. Не поддались снежные массивы и звукам автоматной очереди.

Миф 7: снег греет, как одеяло

Эксперты говорят, что сам по себе снег не греет. Однако он является хорошим теплоизолятором, ведь в нем большое содержание воздуха.

"Снег имеет постоянную температуру просто. Когда ты находишься под снегом в походных условиях, ты стабильно получаешь температуру -2 или -3 градуса", – сказал блогер Дмитрий Сахаров.

Если заблудились в горах и ждете спасателей, то действительно можно спрятаться в снег – это вас не согреет, но вы дольше сможете продержаться,

- отметил учитель физики и информатики Руслан Приходько.

О том, что снег – замечательный строительный материал, издавна знают народы Севера. У классических иглу температура может быть на 50 градусов выше, чем в окружающей среде. А у нас есть собственные способы использования снега: кроме традиционной постсоветской чистки ковров, интернет пестрит советами растираться снегом, умываться им, поливать цветы исключительно талой водой, более того – пить ее.

Миф 8: Снегом полезно умываться, обтираться, поливать цветы

"Это все индивидуально. Для кого-то нормально, кому-то полезно, а для кого-то – не стоит", - отметил заведующий отделом физики атмосферы Национального антарктического научного центра.

Категорически запрещено это делать людям, у которых проблемы с сердцем. Потому что резкое изменение температуры может негативно повлиять на организм.

"Талая вода мягкая. Почти дистиллированная, не имеет примесей. Использовать для полива – хорошо. Но сразу – растаяло и использовать. Не откладывать на потом", – подчеркнул Руслан Приходько.



Талой водой можно поливать цветы / Фото Cottonbro, Pexels

Миф 9: Снег можно создать даже дома

Даже при плюсовой температуре снег можно создать, добавив к воде порошок полиакрилата натрия. Произойдет реакция с увеличением объема и выделением тепла, и вы получите рукотворный сугроб дома. Это вещество вполне безопасно для человека: именно полиакрилатом натрия наполняют детские подгузники для превращения жидкости в сухонькие и тепленькие гранулы.

Физически этот снег ничем не отличается, только процесс создания укорочен в десятки и сотни раз,

– сказал учитель физики.

Но если снег вам нужен для красоты, то можно создать дизайнерскую искусственную снежинку, которую не отличишь от настоящей. Ученый Кеннет Либрехт научился проектировать любой Кристалл за 10-15 минут.