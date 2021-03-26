Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что главное условие для вступления Украины и Грузии – согласие всех членов. Он напомнил, что еще в 2008 году НАТО подтвердила, что когда-нибудь оба государства станут членами, но точные сроки не определялись.

Во время своего онлайн-выступления генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас назвать точные сроки присоединения Украины и Грузии невозможно.

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С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники сочтут, что Украина и Грузия полностью готовы присоединиться к Альянсу,

– пояснил генсек НАТО.

Резюмируя, Столтенберг заверил, что НАТО помогает обоим государствам приблизиться к вступлению в Альянс. В частности помогает реформировать сферу безопасности и приблизиться к стандартам НАТО.

Преграды на пути к вступлению в НАТО