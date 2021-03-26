Генсек НАТО назвал главное условие вступления Украины в Альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что главное условие для вступления Украины и Грузии – согласие всех членов. Он напомнил, что еще в 2008 году НАТО подтвердила, что когда-нибудь оба государства станут членами, но точные сроки не определялись.
Источник:НАТО
Во время своего онлайн-выступления генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас назвать точные сроки присоединения Украины и Грузии невозможно.
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С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники сочтут, что Украина и Грузия полностью готовы присоединиться к Альянсу,
– пояснил генсек НАТО.
Резюмируя, Столтенберг заверил, что НАТО помогает обоим государствам приблизиться к вступлению в Альянс. В частности помогает реформировать сферу безопасности и приблизиться к стандартам НАТО.
Преграды на пути к вступлению в НАТО
- В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО выступили с заявлением, что "Украина и Грузия когда-нибудь обязательно станут членами Альянса".
- Хотя перед саммитом проводил много дискуссий, на нем могут принять Украину в НАТО, члены Альянса ограничились лишь заявлением.
- СМИ тогда писали, что причиной могло стать предупреждение от Владимира Путина Джорджу Бушу, что в случае, когда НАТО примет Украину, Россия вторгнется на ее территорию.
- Весомой преградой на пути в НАТО есть и агрессия России, которая началась через 6 лет после саммита. Ведь фактически до ее завершения говорить о членстве Украины не приходится.
- Все из-за статьи 5 устава НАТО, которая предусматривает, что в случае нападения на одного члена все остальные должны встать на его защиту. Поэтому после вступления Украины Альянс должен начать прямую войну против России.
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