Блокировка 3 телеканалов Тараса Козака приведет к падению рейтингов фракции ОПЗЖ. В то же время нардеп Юрий Бойко может занимать другую позицию, чем Виктор Медведчук.

Политолог Олег Саакян рассказал, что впоследствии внутри ОПЗЖ можно будет увидеть довольно отличающиеся действия Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, а также Юрия Бойко и Сергея Левочкина. По его словам, на самом деле эти 2 группы политиков и не были объединены между собой.

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Как рассказал Саакян, единственное, что свело политиков, это – общие избиратели и потребность в выживании. В частности, поодиночке они ссорились между собой и боролись за благосклонность избирателей.

Политики существовали в определенной конфедерации 2 групп влияния, поэтому на сегодня для них это является абсолютно органичной ситуацией, в которой просто нужно передоговориться,

– подчеркнул Саакян.

Как отметил политолог, если 2 группам не удастся этого сделать, то во время следующих выборов можно будет увидеть их "поход разными колоннами".

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Саакян заявил, что частично это будет видно и под куполом Верховной Рады, когда появятся определенные законопроекты, которые будут либо необходимы Офису Президента, либо Ринату Ахметову.

"Здесь мы сможем увидеть, как определенные депутаты будут голосовать и вполне вероятно, что там как раз и вырисуется этот внутренний раскол, – предположил политолог.

По словам Саакяна, Бойко является пророссийским политиком, но все же лояльным к Украине. В то же время Медведчук является представителем "крыла украинофобов". Политолог предположил, что раскол в партии будет очень ощутимым.

Блокировка каналов: что известно

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции относительно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, на 5 лет. Их распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

В то же время Тарас Козак отметил, что такие действия являются незаконными и заявил о цензуре в государстве.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что обратятся к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.



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