Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил нетрезвым по Киеву. Также он сцепился с патрульными полицейскими и хвастался своей должностью.

Источник: 24 канал

Немилостивый приобщался к совершенно непонятным движениям, не касающимся его специализации. Это сообщил в эфире программы "Между прочим" эксперт по ВПК, руководитель проекта State Watch Глеб Каневский.

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Непонятные решения Немилостивого

По его словам, есть впечатление, что бывший глава Минстратегпрома искал возможности, где реализовать себя в различных функциях министерства.

Коммуникация с лесхозами

Немилостивый пытался коммуницировать с государственными лесхозами. Он ходил на их конференции и активно коммуницировал по вопросу необработанной древесины. В то же время Минстратегпром не должен заниматься лесной промышленностью.

Лесхозы – это особая незащищенная коррупционная каста. Они начали искать кого-то в правительстве, кто конкретно мог бы их защитить от Министерства экономики, экологии, чтобы их не перевели на аукционы. Свою инициативу проявил Немилостивый,

– отметил Каневский.

Контроль титановой отрасли

Также, как отметил эксперт, была странная ситуация, когда Минстратегпром начал активное участие в рабочих группах по контролю над титановой отраслью. В то же время титановая отрасль – тоже не сфера деятельности министерства. Его создали с целью развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Немилостивый хотел забрать у министерства экономики Институт титана. Он начал работать над тем, чтобы от одного министерства переподчинить институт себе", – отметил Каневский.

Кто протолкнул Немилостивого на должность

По его словам, Немилостивого протолкнула группа от фракции "Батькивщина" через личные договоренности с Ермаком. Ведь ему нужны были люди, которые бы вовремя поддерживали бюджет и ряд других важных для Рады решений.

На поле может произойти замена

Пока нет никакого результата от Минстратегпрома. Зато уже уволили Немилостивого, который вел себя как типичный чиновник времен Януковича,

– также сказал Каневский.

Он добавил, что на поле может произойти замена. Ведь Немилостивый был ответственен за организацию системы советников министра и заместителей министра. Поэтому на его место должно прийти другое лицо, которое продолжит координировать их работу.