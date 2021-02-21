Каким видят патриотизм Зеленский и его "Слуга народа"
Пропрезидентская "Слуга народа" не идет ни в патриотическую, ни в какую-либо другую риторику. Их главная задача – построить эффективную модель управления Украины и ответить на вызовы, возникающие на глобальном рынке.
Источник:"РБК-Украина"
Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. По его словам, пойти в нишу, которая будет диктовать, куда партии двигаться, – это неправильно.
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Что для действующей украинской власти означает патриотическая ниша
Подоляк считает, что это "заюзанная" штампами история. Ему кажется, что на самом деле 70% населения Украины – это именно патриоты, с той точки зрения, что они хотят жить в самостоятельном государстве.
Если говорить о патриотизме с этой точки зрения – да. То есть с точки зрения общего понимания патриотизм – это крутое государство, в котором уютно жить. Президент хочет избавиться от наших традиционных клише – кто условный патриот, а кто смотрит в другую сторону,
– подчеркнул он.
Такое видение никоим образом не влияет на рейтинг
Советник Ермака отметил, что рейтинг у власти будет расти, если она сможет внести достаточно эффективные изменения в количество сообщений, которые идут от президента.
"Общество должно понимать модель его поведения и мотивы его поведения. Мы над этим работаем", – отметил Подоляк.
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