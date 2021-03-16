Список политиков и общественных деятелей, которым больше всего доверяют украинцы возглавил президент Владимир Зеленский. В то же время, доля тех, кто не доверяет главе государства, больше.

Значение в рейтинге антидоверия значительно выше. В целом ни один из политиков не получил даже 10% полной поддержки украинцев.

Интересно Сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского: новый президентский рейтинг

Рейтинг доверия украинке

Владимир Зеленский – 9,5% опрошенных,

Петр Порошенко – 8,7%,

Юрий Бойко – 7,7%,

Юлия Тимошенко – 5,8%,

Сергей Притула – 5,6%,

Дмитрий Разумков – 4,8%,

Виктор Медведчук – 4,5%,

Виталий Кличко – 4%,

Оксана Марченко – 3%,

Вадим Рабинович – 2,6%,

Сергей Стерненко – 2,4%,

Михаил Саакашвили – 2,3%,

Арсен Аваков – 1,9%,

Денис Шмыгаль – 1,8%,

Кира Рудик – 1,5%,

Максим Степанов – 1,5%,

Алексей Данилов – 1,4%,

Ирина Венедиктова – 1,1%,

Андрей Ермак – 1%,

Игорь Палица – 1%

Юрий Витренко – 0,7%,

Андрей Коболев – 0,7%.

Кстати, почти половина опрошенных не знали, кто такие секретарь СНБО Данилов и глава партии "Голос" Рудик.

Что интересно, пятый президент Порошенко попал в тройку рейтинга доверия и антидоверия.

Рейтинг антидоверия

Виктор Медведчук – 56,9%,

Вадим Рабинович – 52,2%,

Петр Порошенко – 51,2%,

Юрий Бойко – 47,8%,

Оксана Марченко – 43,3%,

Михаил Саакашвили – 43,1%,

Арсен Аваков – 42,6%,

Юлия Тимошенко – 40,2%,

Денис Шмыгаль – 38,6%,

Ирина Венедиктова – 37,4%,

Андрей Коболев – 36,5%,

Юрий Витренко – 35,7%

Андрей Ермак – 34,9%,

Владимир Зеленский – 34,1%,

Виталий Кличко – 35,1%,

Максим Степанов – 32,1%,

Сергей Стерненко – 30,2%,

Игорь Палица – 27,8%,

Сергей Притула – 25,2%,

Дмитрий Разумков – 26,6%,

Алексей Данилов – 21%,

Кира Рудик – 18,7%.

Обратите внимание! Опрос проводили в течение 5 – 9 марта 2021 года. Метод интервью – "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. В целом опросили 2018 совершеннолетних украинцев, проживающих во всех регионах, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.