Зеленский, Порошенко и Бойко: кому больше всего доверяют украинцы
Список политиков и общественных деятелей, которым больше всего доверяют украинцы возглавил президент Владимир Зеленский. В то же время, доля тех, кто не доверяет главе государства, больше.
Источник:Центр Разумкова
Значение в рейтинге антидоверия значительно выше. В целом ни один из политиков не получил даже 10% полной поддержки украинцев.
Интересно Сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского: новый президентский рейтинг
Рейтинг доверия украинке
- Владимир Зеленский – 9,5% опрошенных,
- Петр Порошенко – 8,7%,
- Юрий Бойко – 7,7%,
- Юлия Тимошенко – 5,8%,
- Сергей Притула – 5,6%,
- Дмитрий Разумков – 4,8%,
- Виктор Медведчук – 4,5%,
- Виталий Кличко – 4%,
- Оксана Марченко – 3%,
- Вадим Рабинович – 2,6%,
- Сергей Стерненко – 2,4%,
- Михаил Саакашвили – 2,3%,
- Арсен Аваков – 1,9%,
- Денис Шмыгаль – 1,8%,
- Кира Рудик – 1,5%,
- Максим Степанов – 1,5%,
- Алексей Данилов – 1,4%,
- Ирина Венедиктова – 1,1%,
- Андрей Ермак – 1%,
- Игорь Палица – 1%
- Юрий Витренко – 0,7%,
- Андрей Коболев – 0,7%.
Кстати, почти половина опрошенных не знали, кто такие секретарь СНБО Данилов и глава партии "Голос" Рудик.
Что интересно, пятый президент Порошенко попал в тройку рейтинга доверия и антидоверия.
Рейтинг антидоверия
- Виктор Медведчук – 56,9%,
- Вадим Рабинович – 52,2%,
- Петр Порошенко – 51,2%,
- Юрий Бойко – 47,8%,
- Оксана Марченко – 43,3%,
- Михаил Саакашвили – 43,1%,
- Арсен Аваков – 42,6%,
- Юлия Тимошенко – 40,2%,
- Денис Шмыгаль – 38,6%,
- Ирина Венедиктова – 37,4%,
- Андрей Коболев – 36,5%,
- Юрий Витренко – 35,7%
- Андрей Ермак – 34,9%,
- Владимир Зеленский – 34,1%,
- Виталий Кличко – 35,1%,
- Максим Степанов – 32,1%,
- Сергей Стерненко – 30,2%,
- Игорь Палица – 27,8%,
- Сергей Притула – 25,2%,
- Дмитрий Разумков – 26,6%,
- Алексей Данилов – 21%,
- Кира Рудик – 18,7%.
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