Условия адаптивного карантина в Украине в апреле 2021 года будут более мягкими, чем есть сейчас. Однако на территориях красной зоны все-таки придется мириться с жесткими мерами.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве уже разработали соответствующий нормативный акт. В дальнейшем он будет регламентировать все карантинные ограничения.

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Карантин планируем продлить до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем сегодня. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации,

– отметил Степанов.

Что еще сказал глава Минздрава

Для ввода красной зоны карантина на определенной территории необходимы 2 показатели.

Первый – 65% заполненных коек с кислородом.

Второй – темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%.

Главной целью ограничений является избежание коллапса медицинской системы.

Сейчас в Украине нет ни одного региона, где следовало бы ввести красную зону эпидемиологической опасности.

Несмотря на усиление карантинных ограничений, движение транспорта не будут останавливать.

Карантин по 30 апреля: что известно

4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлится как минимум до 30 апреля. Однако этот день, к сожалению, нельзя считать конечной датой карантина. Украинцам и в дальнейшем придется мириться с определенными ограничениями.