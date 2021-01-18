Число смертей от COVID-19 в Соединенных Штатах Америки приближается к 400 тысячам. Ежедневно жертвами пандемии становятся более 3 тысяч американцев. Сейчас самые высокие темпы смертности в Аризоне, Калифорнии и Южной Каролине.

По информации Центра контроля и предотвращения заболеваний, уже более 12 миллионов американцев получили, по крайней мере, первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом – в программе "Голос Америки" на 24 канале.

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В планах новоизбранного президента США – существенно увеличить финансирование кампании по вакцинации. По словам одного из инфекционистов страны Энтони Фаучи, обещание Джо Байдена вакцинировать хотя бы 50 миллионов американцев в первые 100 дней работы администрации – можно воплотить в жизнь.

Репетиция инаугурации Байдена

В Вашингтоне в понедельник, 18 января, состоялась репетиция инаугурации Джо Байдена. В американской столице и других крупных городах страны ввели беспрецедентные меры безопасности. ФБР предупреждает об опасности вооруженных протестов и проводит внутренние проверки среди военных, охраняющих Капитолий. Это делают для того, чтобы избежать провокации в день инаугурации.

Устойчивость американской демократии

Команда Джо Байдена планирует провести инаугурацию перед Капитолием в Вашингтоне. На той же трибуне, которую неделю назад захватила неконтролируемая толпа. Говорят, что это будет мощным наглядным сигналом к стране и миру об устойчивости американской демократии.

Нововведения на церемонии

Из-за усиленных мер безопасности и пандемии инаугурация Джо Байдена будет существенно отличаться от церемонии всех предыдущих современных американских президентов. В частности Национальная аллея, где обычно собирались зрители, будет закрытой для посетителей. Также ожидают, что на инаугурации будет лишь примерно тысяча гостей: члены Конгресса и люди, приглашенные законодателями.

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