В последние дни снежная непогода снова поразила Украину. На этот раз больше всего пострадало Правобережье и Киев. В частности, в Карпатах выпало 87 сантиметров снега.

Кроме того, большие снежные покровы можно наблюдать и в остальных западных областях. При этом на юго-востоке снега вообще нет.

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Об этом свидетельствует карта, которую опубликовали синоптики. Речь идет о данных по состоянию на утро 12 февраля.

Снег в Украине: где его выпало больше всего

Карпаты – до 87 сантиметре снега;

Черниговская область – до 49 сантиметров.

Львовская область – до 40 сантиметров;

Житомирская область – до 40 сантиметров;

Волынская область – до 33 сантиметров;

Тернопольская область – до 30 сантиметров;

Киевская область – до 28 сантиметров;

Винницкая область – до 15 сантиметров.

Что обещают синоптики на следующие дни

По информации ГСЧС, по состоянию на 7:00 утра 13 февраля небольшой снег можно наблюдать в Житомирской, Ровенской и Черниговской областях. Такую же погоду синоптики в течение дня прогнозируют также в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

А в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях следует ожидать метель. На дорогах большинства областей – гололедица (и уровень опасности, желтый).

Уже 14 февраля снегопады прекратятся. Лишь иногда в отдельных областях будет снежить, но не сильно. При этом Украину окутают лютые морозы – к примеру на Черниговщине температура опустится до -23 градусов.

Подробнее с прогнозом погоды на 13 февраля можете ознакомиться по этой ссылке. А в каких областях будет падать снег по 17 число – здесь.