Чтобы снегоуборочная техника могла эффективно выполнять свои функции, на дорогах Украины ограничили движение большегрузного и крупногабаритного автомобильного транспорта.

Вечером 11 февраля снег падал в Киеве и половине областей Украины (Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой).

Обратите внимание Львов обильно засыпало снегом: машины замело доверху – фото и видео

Для расчистки дорог в Украине привлекли 1800 человек и более 1300 единиц техники.

Ограничения на дорогах Украины: что следует знать

Киев и область

Ограничения на движение крупногабаритным и тяжелым транспортом действуют на дорогах М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь.

Донецкая область

На дорогах в Мариуполь в пределах области.

Черкасская область

На дорогах М-05 Киев – Одесса, Р-01 Киев – Знаменка и Н-08 Борисполь – Запорожье через Кременчуг.

Черниговская область

На дорогах М-01 Киев – Чернигов и Н-07 Сумы – Юнаковка.

Волынская область

На дорогах Т-18-02 Маюничи – Шклинь на участке Торчин – Шклинь), Т-03-02 Пища – Козин на участке Владимир-Волынский – Павловка), Т-03-05 Нововолынск – Михайловка на участке Павловка – Михайловка), Т -03-03 Луцк – Дубно.

Винницкая область

На дорогах М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский на участках Махновка – Калиновка и Жмеринка – Могилев-Подольский, и М-12 Стрый – Тернополь – Знаменка на участке Немиров – Гайсин.

Около 2000 тяжеловесных транспортных средств уже сейчас находятся в зонах отстоя.