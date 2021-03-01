В парламенте на неделе с 1 по 5 марта рассмотрят социальные и экономические законопроекты. В частности, по реформированию судебной системы и вопросы увеличения алиментов.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. На неделе с 1 по 5 марта в Раде рассмотрят актуальные и проблемные вопросы украинцев.

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► Судебная реформа

По его мнению, одним из самых главных законопроектов этой недели станет именно судебная реформа, без которой другие реформы не будут иметь смысла. "На этой неделе должны рассмотреть один из тех документов, с которых может стартовать судебная реформа в новом, современном виде", – пояснил Корниенко.

Именно этот законопроект будет продвигать судебную реформу. Речь идет о принципах, которые позволят сформировать независимую добродетельную систему,

– заявил он.

Председатель партии "Слуга народа" считает, что не стоит говорить об экономических, социальных реформах или реформе безопасности, если у общества нет базового доверия к судопроизводству. По словам Корниенко, тему судебной реформы нельзя измерить процентами, но все понимают: если судебная власть добродетельна, люди доверяют и не боятся несправедливого суда.

Позиция президента

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заверил, что позиция президента и партии "Слуга народа" заключается в изменении подхода при формировании органов судебной власти.

Президент и народные депутаты выступают за прозрачный, открытый конкурс, на котором будут отобраны наиболее компетентные и добросовестные судьи. Люди хотят доверять судам и одновременно чувствовать ответственность судебной власти перед обществом,

– пояснил Костин.

► Увеличение алиментов

Поднимут в Раде также вопрос алиментов. Нардепы планируют установить единый минимальный размер, что позволит увеличить размер алиментов, которые взимаются на ребенка с других членов семьи (не родителей).

► Детские сады станут доступными

Важным станет и территориальная доступность дошкольного образования. Ее цель – создать благоприятные условия для первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования детей, проживающих в территориальных пределах их обслуживания.

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"Предлагается, что в первую очередь зачисляются все дети, место жительства, которых рядом с заведением подтверждено, а также дети, которые являются родными братьями или сестрами детей, которые получают образование в этом дошкольном учреждении или детьми его работников. На свободные места зачисляются дети, которые не проживают рядом", – пояснил глава партии.

► Налоговый и таможенный вопросы

Также в Раде планируют рассмотреть изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Законопроекты помогут привлечению в экономику стратегических инвесторов благодаря "повышению инвестиционной привлекательности". Также предусматриваются, что это будет способствовать конкурентоспособности экономики Украины.

Нардепы будут говорить также о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Возможно, теперь будет уплачиваться налог на прибыль по общей ставке 18%. Выигрыши в азартные игры и лотереи освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

►Увеличение энергоэффективности

Вопрос повышения энергоэффективности в Украине также рассмотрят в парламенте. Для коммунальной сферы, энергетики этот вопрос остается одним из самых актуальных.

Мы должны сократить затраты энергии при потреблении и повысить энергоэффективность,

– заметил Александр Корниенко.

В парламенте заслушают министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, депутатов интересуют вопросы пандемии и процесс вакцинации, стартовавший в Украине.

► Децентрализация

Депутаты рассмотрят реформу децентрализации. Также говорится об изменении функций госадминистраций.

Президент дал нам задание. Мы должны довести до ума Конституционный процесс и подготовиться к внесению изменений в Конституцию в вопросе децентрализации,

– заметил Корниенко.

Он отметил, что избранники народа уже могут работать над улучшением работы децентрализации. В частности, развивать институт старост и реформировать территориальные организации исполнительной власти в Украине.