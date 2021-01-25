Владимир Зеленский 25 января встретился с работниками Службы внешней разведки. Президент заявил, что в мире уже стартовала трансформация глобальной среды безопасности.

Украинский лидер поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Я высоко ценю вашу преданность своему долгу и верность присяге. Настойчивость и патриотизм во время выполнения возложенных задач. И уверен, что вам под силу вывести нашу разведку на новый, высокий уровень,

– подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал президент

Работа внешней разведки – это важнейшая составляющая национальной безопасности, соборности и независимости Украины.

Украина уже научилась противодействовать внешним угрозам и сдерживать их. Настало время становиться проактивнее и отстаивать национальные интересы.

Формирование "альянса безопасности" среди стран-партнеров может стать одним из стартовых шагов на этом пути. Служба внешней разведки имеет опыт и возможности, чтобы воплотить проект в жизнь.

"Операции влияния" являются одной из ключевых форм работы разведывательных структур.

Служба внешней разведки должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативную составляющую. Какая-то информация должна расти. Необходимо искать и внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.

Обратите внимание! 24 января 1919 года вошло в историю как день создания первого подразделения внешней разведки Украинской Народной Республики.