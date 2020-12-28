Какие вызовы будут перед Верховной Радой в 2021: ответ Разумкова
Для Верховной Рады 2020-ый год был очень сложным. По словам спикера Дмитрия Разумкова, перед парламентом в 2021 году тоже будут стоять тяжелые вызовы. Главные из них – финансовое положение и борьба с COVID-19.
2020-ый год "очень сильно подбил"
Как считает Разумков, уходящий год "очень сильно подбил" Украину. Об этом спикер рассказал в интервью "Украинской правде".
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Цена средств стала слишком высокой – вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только о МВФ, а о всех, у кого мы заимствуем ресурсы. Ресурсы получить трудно, как внутри государства, так и за его пределами,
– сказал Разумков.
Ситуация будет зависеть от распространения мутировавшего COVID-19
Именно сложное финансовое положение будет одним из ключевых вызовов, с которыми придется столкнуться парламенту в 2021 году. Ситуация будет зависеть от так называемой третьей волны коронавируса и распространения мутировавшего штамма COVID-19. Еще одна связанная с пандемией задача, с которой необходимо будет справиться, – это вакцинация и обеспечение медицинской системы всем необходимым.
Нужно выйти из тупика по Донбассу
Разумков надеется, что 2021-ый таки позволит выйти из тупика, который возник в переговорах по ситуации на Донбассе – на уровне нормандского формата.
Прошел год, но это не проблема Украины, к сожалению – это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивна как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться,
– заверил Разумков.
Последним по порядку, но не по важности, вызовом перед парламентом спикер назвал изменение динамики в плане экономического развития.
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