Для Верховной Рады 2020-ый год был очень сложным. По словам спикера Дмитрия Разумкова, перед парламентом в 2021 году тоже будут стоять тяжелые вызовы. Главные из них – финансовое положение и борьба с COVID-19.

2020-ый год "очень сильно подбил"

Как считает Разумков, уходящий год "очень сильно подбил" Украину. Об этом спикер рассказал в интервью "Украинской правде".

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Цена средств стала слишком высокой – вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только о МВФ, а о всех, у кого мы заимствуем ресурсы. Ресурсы получить трудно, как внутри государства, так и за его пределами,

– сказал Разумков.

Ситуация будет зависеть от распространения мутировавшего COVID-19

Именно сложное финансовое положение будет одним из ключевых вызовов, с которыми придется столкнуться парламенту в 2021 году. Ситуация будет зависеть от так называемой третьей волны коронавируса и распространения мутировавшего штамма COVID-19. Еще одна связанная с пандемией задача, с которой необходимо будет справиться, – это вакцинация и обеспечение медицинской системы всем необходимым.

Нужно выйти из тупика по Донбассу

Разумков надеется, что 2021-ый таки позволит выйти из тупика, который возник в переговорах по ситуации на Донбассе – на уровне нормандского формата.

Прошел год, но это не проблема Украины, к сожалению – это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивна как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться,

– заверил Разумков.

Последним по порядку, но не по важности, вызовом перед парламентом спикер назвал изменение динамики в плане экономического развития.

Интересно! В интервью Разумков отметил, что имеет "вполне нормальные отношения" с президентом Зеленским. Глава Верховной Рады заверил, что никаких конфликтов с гарантом у него нет. Больше об этом можно прочитать здесь.