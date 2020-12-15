В Украине с 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Поэтому сфера обслуживания, независимо от формы собственности, должна полностью перейти на государственный язык.

Требование по обслуживанию на украинском языке касается не только сферы торговли. Также только на государственном языке должны предоставляться образовательные услуги, в частности, кружки и секции, медицинское обслуживание, социальные и другие услуги. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Что рассказал уполномоченный

Креминь отметил, что на практике это означает, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком по умолчанию.

В супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и тому подобное. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон,

– сказал он.

Уполномоченный добавил, что на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и ​​в меню. Ее можно дублировать и на других языках.

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