За последние годы пророссийские силы в Украине выстроили довольно мощный медиахолдинг. Суммарно подконтрольные им телеканалы создают до половины всего информационного контента страны. И в этом есть угроза.

"Задача журналистики – информировать общество таким способом, чтобы обеспечивать адекватный избирательный процесс". Если выкинуть из этой формулы слово "адекватный", то она потеряет свой налет идеализма. Зато станет наиболее близка украинской реальности. Тот, кто кормит медиа – заказывает ему повестку. Больше – в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Доступ к умам и сердцам

Корпоративная солидарность приучила нас не выносить сор из избы – и мы сами изобрели свою ахиллесову пяту. На самом деле, журналистика не бывает сферической в вакууме, она всегда встроена в систему общественных институтов.

Тот, кто имеет к доступ к умам и сердцам – определяет наше завтра. Попробуйте убедить меня в том, что в условиях войны это поле битвы менее важно, чем линия фронта.

Повестка реванша

Наверняка, многие из тех, кто работает на пророссийских телеканалах скажут, что уж именно они в своей работе придерживались стандартов и никаких антиукраинских вещей не произносили. Но нужно быть очень наивным, чтобы полагать, будто сегодня "повестка реванша" сводится к прямым призывам дружить с Москвой.



Угроза русских медиа в Украине / Фото Shutterstock

Напротив, любое медиа, которое ориентировано на цели Кремля, сегодня просто:

торпедирует проевропейский курс;

рассказывает о внешнем управлении;

требует для Украины внеблоковости и нейтральности.

Чтобы легче проглатывалось

Вдобавок, все эти медиа пытаются отгородиться от обвинений, беря на работу людей с репутацией. Задача которых – оправдывать своим присутствием весь остальной контент медиаплощадки. Их роль как раз и состоит в том, чтобы быть публично проукраинскими – им выпало служить сладкой оболочкой вокруг горькой пилюли чужих смыслов и чужой повестки, чтобы легче проглатывалось.

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► Мы так долго учились бояться слова "цензура", что отучились называть вещи своими именами. Например, рассуждать о том, где лежит грань между журналистикой и провокацией. Между оппозиционностью и саботажем.

► Мы привыкли к тому, что в стране нет института репутации, что можно брать деньги у подлецов и считать себя при этом порядочным человеком.

► Мы рассуждаем о медиарынке так, будто он существует. Будто СМИ – это бизнес, который способен приносить своему собственнику прибыль. Будто каналы, сайты и радиостанции отличаются друг от друга только лишь названиями и оснащенностью. На самом деле – нет.

Независимость с натяжкой

Рекламный рынок мал. Люди за контент платить не приучены. Вдобавок информация не служит основой для принятия бизнес-решений: работа со сбережениями для обывателя колеблется в промежутке от "купить доллары" до "взять кредит на однушку". В такой ситуации говорить о независимости СМИ можно с очень большой натяжкой.



Российский медиахолдинг в Украине / Фото "Коммерсант"

Медиарынок Украины

Украинский медиарынок состоит из 2 частей. В одной его части – собственно украинские СМИ:

леволиберальные, праволиберальные, правоконсервативные;

провластные и оппозиционные;

самоокупаемые и дотационные;

ангажированные и нейтральные;

скучные и интересные;

профессиональные и не очень;

придерживающиеся стандартов и нарушающие их.

А во второй его части – площадки, собственники которых в той или иной форме решают задачу по деконструкции украинской государственности. СМИ, которые получают деньги из Москвы, либо от ее украинских адвокатов. Там платят большие зарплаты и не экономят на расходах.

Они могут быть разными по уровню профессионализма, но их владельцы вряд ли хотят победы Украины в той войне, которая началась 7 год назад.

Пахнут ли деньги

Это ведь и правда очень удобно – не задумываться о том, из чьих рук ты берешь деньги. Думать, что ты в оппозиции, не замечая, что ты по другую сторону окопов. Считать, что не несешь ответственность за СМИ, в котором работаешь. Успокивать себя тем, что "все одинаковые". Тем более, что люди, нацеленные на идеи реванша, готовы платить на порядок больше, чем в среднем по рынку. Хорошая анестезия совести.

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Вдобавок всегда можно успокоить себя тем, что память украинского общества – как у золотой рыбки. Что любая страничка в трудовой книжке легко перелистывается. Что деньги не пахнут.