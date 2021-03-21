Всемирный день поэзии в мире празднуют 21 марта. Мы убеждены: свидание с любимыми стихами стоит устраивать себе каждый день. Однако о празднике забывать тоже нельзя. Именно поэтому мы подготовили ленивый и нежный тест. Он поможет понять, кто вы с поэзией друг для друга: приятели, друзья или взаимно влюбленные.

Время вспомнить все: от вечеров с позолоченными томами Украинки до литературных вечеринок под старые пластинки с вином и сборником Жадана.

Попробуйте Разгадаешь ди ты тайны Лины Костенко: литературный тест

P. S. В предыдущих предложениях мы зашифровали подсказку к тесту. Немного внимания – и будет тебе счастье.

Как отпраздновать День поэзии

Признайся в литературной любви. Если любимый поэт или поэтесса живут с тобой в одном веке, пора выразить им свое восхищение. Можно сделать это при личной встрече или написать вдохновенное сообщение сети. Главное – уважать приватность. Стучать ночью в двери к любимому автора с криком "твоя поэзия – смысл моей жизни", – точно не вариант.

Подари близкому человеку поэтический сборник, который считаешь для себя важным. Это двойное попадание в цель: сделаешь классный подарок и 100% получишь с кем обсудить любимые стихи.

Устрой себе киномарафон. Вот только с одним условием – все ленты должны быть о поэтах. От себя можем посоветовать сериал "Дикинсон" и фильм "Мэри Шелли".

Напиши свое стихотворение. Как хочешь и о чем хочешь. А вдруг твой внутренний поэт или поэтесса только и ждут, когда ты дашь им шанс? Возможно, за какой-то год – два ты станешь рок-звездой украинской поэзии. Возможно, этот один-единственный стих так и проведет свой век в ящике или заметках телефона. Впрочем, это не так уж и важно. Главное – попробуй. Стань на день Илоном Маском, который покоряет литературный Марс.

Купи в любимой кофейне вкусный кофе и идеальный десерт. Следующую часок проведи со сладостями и любимой поэзией.