Среди всех стран, соседних с Украиной, существенно выделяется Россия. Ее значительно больший процент респондентов воспринимает как недружественную. С другими странами ситуация немного лучше.

Остальные страны, по мнению украинцев, является более дружественными к Украине, чем наоборот. Больше всего – выделили Польшу.

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Да, среди стран, с которыми граничит Украина:

наиболее дружественной украинцы назвали Польшу (так считают 60,8% респондентов);

(так считают 60,8% респондентов); наиболее недружественной – Россию (этот вариант выбрали 81,2% опрошенных).

Дружественная не только Польша

Интересно, что респондентам позволяли выбрать несколько вариантов ответов на вопросы. Результаты показали, что дружественными к Украине указали не только Польшу.

Какие еще дружественные страны:

более половины респондентов назвали дружественными также Молдову,

назвали дружественными также Молдову, Румынию;

Беларусь;

Словакию.

Чуть меньше 50% опрошенных считают дружественными к Украине Венгрию и Турцию. О том, что ни одна соседняя страна не является дружественной к нашей стране, сказали 14,2%.

Россию назвали дружественной к Украине почти 13% опрошенных.

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Кого считают меньше "друзьями"

Бесспорный лидер – Россия.

Польшу считают недружественной 24,2%;

Венгрию – 21,3%;

Беларусь 20,2%;

Румынию – 16,7%;

Молдову – 15,1%;

Турцию – 13,3%;

Словакию – 6,7%.

О том, что ни одна из стран не является недружественной к Украине, сказали 7,6% украинцев.

Что известно об опросе