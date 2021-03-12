Какие страны-соседки украинцы считают дружественными, а какие нет: интересные результаты опроса
Среди всех стран, соседних с Украиной, существенно выделяется Россия. Ее значительно больший процент респондентов воспринимает как недружественную. С другими странами ситуация немного лучше.
Источник:Active group
Остальные страны, по мнению украинцев, является более дружественными к Украине, чем наоборот. Больше всего – выделили Польшу.
Интересно Стоит ли запрещать "Партию Шария" и ОПЗЖ: опрос
Да, среди стран, с которыми граничит Украина:
- наиболее дружественной украинцы назвали Польшу (так считают 60,8% респондентов);
- наиболее недружественной – Россию (этот вариант выбрали 81,2% опрошенных).
Дружественная не только Польша
Интересно, что респондентам позволяли выбрать несколько вариантов ответов на вопросы. Результаты показали, что дружественными к Украине указали не только Польшу.
Какие еще дружественные страны:
- более половины респондентов назвали дружественными также Молдову,
- Румынию;
- Беларусь;
- Словакию.
Чуть меньше 50% опрошенных считают дружественными к Украине Венгрию и Турцию. О том, что ни одна соседняя страна не является дружественной к нашей стране, сказали 14,2%.
Россию назвали дружественной к Украине почти 13% опрошенных.
Внимание Сколько украинцев ощутили рост тарифов на своем кошельке
Кого считают меньше "друзьями"
- Бесспорный лидер – Россия.
- Польшу считают недружественной 24,2%;
- Венгрию – 21,3%;
- Беларусь 20,2%;
- Румынию – 16,7%;
- Молдову – 15,1%;
- Турцию – 13,3%;
- Словакию – 6,7%.
О том, что ни одна из стран не является недружественной к Украине, сказали 7,6% украинцев.
Что известно об опросе
- Исследование проводила компания Active Group с 20 по 21 февраля 2021 года методом телефонных интервью.
- В общем опросили 1200 респондентов.
- География: вся территория Украины (без учета временно оккупированных территориях Украины).
- Погрешность при доверительной вероятности не превышает 2,9%.
Поделиться новостью