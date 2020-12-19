Борьба с COVID-19: какие страны больше всего помогали Украине в 2020 году
В МИД заявили, что во время пандемии коронавируса Украине помогали 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден. Все они оказывали помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни в течение 2020 года.
Крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи были США. Об этом свидетельствуют данные МИД, пишет "Радио Свобода".
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Помощь США
Сначала Соединенные Штаты выделили Украине 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи. А в октябре эту сумму увеличили до 19 миллионов.
Откуда пришли деньги:
- 13,8 миллиона из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений.
- Еще 5,2 миллиона – это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".
Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки. Например, эстонский концерн BLRT Group присоединился к созданию Центра медицинской помощи в Днепре и закупок аппаратов искусственной вентиляции легких для него,
– говорится в сообщении МИД.
Также в течение 2020 года Украине помогали:
- Израиль;
- Индия;
- Канада;
- Китай;
- Германия;
- Турция;
- Швейцария;
- Япония.
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В МИД объяснили, что за 2020 год наша страна получила средства защиты и оборудование для врачей и правоохранителей, вакцины от тифа, менингита, холеры и малярии для украинских военных, множество тест-наборов для диагностики коронавируса и многое другое.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине: основные цифры
- За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве. Там диагноз подтвердили у 1 364 человек.
- Всего с начала пандемии коронавируса заболели 956 123 украинца. 574 536 человек выздоровели, за минувшие сутки – 13 314.
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