В МИД заявили, что во время пандемии коронавируса Украине помогали 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден. Все они оказывали помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни в течение 2020 года.

Крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи были США. Об этом свидетельствуют данные МИД, пишет "Радио Свобода".

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Помощь США

Сначала Соединенные Штаты выделили Украине 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи. А в октябре эту сумму увеличили до 19 миллионов.

Откуда пришли деньги:

13,8 миллиона из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений.

Еще 5,2 миллиона – это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки. Например, эстонский концерн BLRT Group присоединился к созданию Центра медицинской помощи в Днепре и закупок аппаратов искусственной вентиляции легких для него,

– говорится в сообщении МИД.

Также в течение 2020 года Украине помогали:

Израиль;

Индия;

Канада;

Китай;

Германия;

Турция;

Швейцария;

Япония.

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В МИД объяснили, что за 2020 год наша страна получила средства защиты и оборудование для врачей и правоохранителей, вакцины от тифа, менингита, холеры и малярии для украинских военных, множество тест-наборов для диагностики коронавируса и многое другое.

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