Кипр, Польша и Либерия: куда чаще всего украинцы ездят на заработки
За 9 месяцев 2020 года, по официальным данным, заграницей трудоустроились 61,9 тысячи украинцев. Сейчас больше всего граждан работает в Польше, на Кипре и в Либерии.
Официально трудоустроились в России – 88 человек. Об этом сообщил Государственный центр занятости по запросу "Радио Свобода".
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Куда поехали больше всего украинцев
Больше всего украинцев в 2020 году поехали работать:
- на Кипр – 12,3 тысячи;
- в Польшу – 4,7 тысячи человек;
- в Либерию – 1,9 тысячи человек;
- в Панаму – 1,8 тысячи человек;
- на Маршалловы острова – 1,8 тысячи человек;
- в Бельгию – 1,6 тысячи человек.
Во втором полугодии 2019 года агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев. Из них в Россию выехали на работу 79 человек.
Трудовая миграция в 2019 году
Крупнейшие потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тысячи человек), на Кипр (10,7 тысячи человек), в Германию (5 тысяч человек), Великобританию (4,3 тысячи человек), Грецию (4 тысячи человек), Чехию (3,3 тысячи человек), на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).
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