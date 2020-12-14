За 9 месяцев 2020 года, по официальным данным, заграницей трудоустроились 61,9 тысячи украинцев. Сейчас больше всего граждан работает в Польше, на Кипре и в Либерии.

Официально трудоустроились в России – 88 человек. Об этом сообщил Государственный центр занятости по запросу "Радио Свобода".

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Куда поехали больше всего украинцев

Больше всего украинцев в 2020 году поехали работать:

на Кипр – 12,3 тысячи;

в Польшу – 4,7 тысячи человек;

в Либерию – 1,9 тысячи человек;

в Панаму – 1,8 тысячи человек;

на Маршалловы острова – 1,8 тысячи человек;

в Бельгию – 1,6 тысячи человек.

Отметим! До второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год. Поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели за 9 месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет.

Во втором полугодии 2019 года агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев. Из них в Россию выехали на работу 79 человек.

Трудовая миграция в 2019 году

Крупнейшие потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тысячи человек), на Кипр (10,7 тысячи человек), в Германию (5 тысяч человек), Великобританию (4,3 тысячи человек), Грецию (4 тысячи человек), Чехию (3,3 тысячи человек), на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).

Обратите внимание! За январь – октябрь 2020 года объем частных переводов по официальным и неформальным каналам в Украину из-за границы составил 9,56 миллиарда долларов.