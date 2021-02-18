Бельское городище на Полтавщине – парадоксально малоизвестная для своего масштаба историческая достопримечательность. Занимая площадь более 5 000 гектаров, оно, вероятно, является самым большым городищем раннего железного века в Восточной Европе.

Бельский заповедник скрывает немало загадок, оставленных скифами, жителями описанного Геродотом города Гелон.

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► Туристы едут туда, чтобы своими глазами увидеть рукотворные земляные валы и попробовать свои силы на раскопках.

► Археологи ежегодно находят новые ценные артефакты, а работники заповедника мечтают обустроить там музей.

Иногда полевые исследования могут принести открытие, которое принципиально меняет взгляды на ту или иную проблему. Археолог – словно следователь, который попал на место преступления через тысячу лет,

– считает Денис Гречко

"Соответственно, имеем дело с весьма фрагментированной информации. Чем больше ее получаем, тем лучше можем составить этот пазл", – добавил археолог.



Археологи проводят раскопки / Фото Ukraиner, Иринка Громоцкая

Более о заповеднике

Территория Бельского городища – это комплекс 3 укреплений, а именно Западного, Восточного и Куземинского. Кроме сохранившихся земляных валов, рядом расположены живописные природные объекты.

Справка. Говорится о гидрологическом заказнике "Озеро Лазки", Ковпаковском лесопарке, Барвинковой горе и заповедном урочище "Зеньковщина".

С 2005 года там действует историко-культурный заповедник "Бельск", где проходит ежегодный этнофестиваль "Гелон-фест". Для всех желающих организуется археологическая школа, и, конечно же, проводятся раскопки.

Что предлагают туристам

Работница заповедника Оксана Дорошенко рассказала, что для путешественников предлагают различные варианты туристических прогулок. В частности – "ленивый" туризм автомобилем, велопутешествия, пешеходные маршруты.

Здесь рельеф меняется от равнинного до более гористого, можно увидеть холмы, поля, леса и луга. По расстоянию также может быть маршрут 15, 20, 30, 40 километров – все по желанию туристов,

– отметила она.

"Есть и пешеходные экскурсии на 7 – 10 километров. Взял маленький рюкзачок, водичку и неспешно наслаждаешься видами, а заодно оглядываешь валы и вдохновляешься атмосферой", – добавила сотрудница заповедника.

Больше о Бельском городище и его секретах: смотрите в видео Ukraиner​

Справка. Ukraиner – это волонтерское медиа-проект, что в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.