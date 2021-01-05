Для Евросоюза важно, чтобы Украина была экономически стабильной страной с демократией. Правда, говорить о ее вступлении в ЕС пока рано. В то же время безвизу пока ничего не угрожает.

Взаимоотношения Украины и ЕС: какова вероятность членства

Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол, для ЕС важно, чтобы на его границах была стабильная безопасная демократическая и процветающая Украина. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

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"Вы сейчас являетесь частью Восточного партнерства, и, как Молдова и Грузия, имеете соглашение об ассоциации. Это соглашение является очень важным, системной интеграции – все больше и больше", – подчеркнул дипломат.

Но это, по его словам, не означает, что обязательно надо становиться членом ЕС. Одним и вариантов он видит интеграцию в экономическую систему без членства. Такой путь выбрали, в частности, Норвегия и Швейцария.

Процесс продолжается, есть взаимная зависимость. Соглашение об ассоциации помогает Украине держать курс. А мы хотим видеть стабильные процветающие страны с демократией, предсказуемые, где уважают ценности демократии, свободы. И мы понимаем, как необходима поддержка Украины из-за гибридной агрессии России. Но, с другой стороны, хочется лучшего и вам, и нам,

– констатировал нидерландский посол.

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Может ли Украина потерять безвизовый режим с ЕС

Йеннес де Мол подтвердил, что об этом были разговоры. И говорили на эту тему депутаты Европарламента. Однако в их заявлениях не говорилось о реальных угрозах.

"Я очень ценю то, что украинцы могут путешествовать. Я верю в прямые контакты людей. Украинцы могут у нас увидеть, как все работает, понять, какое общество они хотят создать. Самая главная интеграция – в головах", - отметил диппредставитель Нидерландов.

Он добавил, что сейчас идет огромная война дезинформации. Но, увидев все собственными глазами, люди могут определить, что является правдой, а что – нет.

Нужно путешествовать, смотреть, думать, какую страну хочется построить. Украина – суверенное государство, она сама определяет свой путь,

– констатировал дипломат.

Заметим! Слухи об отмене безвиза возникли на фоне скандального решения Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству. В ЕС выразили обеспокоенность из-за такого решения и намекнули, что это может быть основанием того, что Украина потеряет безвизовый режим с ЕС. Начал он действовать с 11 июня 2017 года.

Почему мнение Нидерландов относительно евростремлений Украины является важным

14 июня 2017 года в Нидерландах был опубликован закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. Перед этим документ подписали король Виллем-Александр и в Министерстве юстиции страны.

Этот закон одобрили и в Сенате 8 июля 2015 года. Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по этому соглашению. Против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%. Из-за такого негативного результата ассоциация между Украиной и Евросоюзом была приостановлена.

1 сентября 2017 года после длительных переговоров в Евросоюзе окончательно вступило в силу Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом.