Какие религии исповедуют военнослужащие ВСУ: интересный опрос
В Министерстве обороны накануне Рождества, 6 января, опубликовали результаты анкетирования о вероисповедании среди украинских военнослужащих. Согласно результатам, 80% военнослужащих – православные.
В рядах ВСУ пока что 70% заявили о своей принадлежности к Православной Церкви Украины. Соответствующие данные на своей странице в фейсбуке обнародовала пресс служба Минобороны Украины.
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Еще религии исповедуют воины ВСУ
- 10% военных заявили о своей принадлежности к Украинской Православной Церкви.
- 7% военных – к Украинской Греко-Католической Церкви .;
- 4% военных ВСУ – к Римско-Католической Церкви в Украине.
- 2% воинов исповедуют ислам.
- 2% идентифицируют себя как протестанты.
- 5% военных заявили о своей принадлежности к другим религиям.
Кроме того, в Минобороны поздравили с наступающим Рождеством верующих, празднующих его 7 января. Украинские защитники передали приветствие "всем, кто ждет первой звезды и Сочельника!".
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