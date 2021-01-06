В Министерстве обороны накануне Рождества, 6 января, опубликовали результаты анкетирования о вероисповедании среди украинских военнослужащих. Согласно результатам, 80% военнослужащих – православные.

В рядах ВСУ пока что 70% заявили о своей принадлежности к Православной Церкви Украины. Соответствующие данные на своей странице в фейсбуке обнародовала пресс служба Минобороны Украины.

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10% военных заявили о своей принадлежности к Украинской Православной Церкви.

7% военных – к Украинской Греко-Католической Церкви .;

4% военных ВСУ – к Римско-Католической Церкви в Украине.

2% воинов исповедуют ислам.

2% идентифицируют себя как протестанты.

5% военных заявили о своей принадлежности к другим религиям.

Кроме того, в Минобороны поздравили с наступающим Рождеством верующих, празднующих его 7 января. Украинские защитники передали приветствие "всем, кто ждет первой звезды и Сочельника!".