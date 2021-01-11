В декабря 2020 года цены на потребительском рынке в Украине выросли на 0,9% по сравнению с ноябрем. В целом за год цены увеличились на 2,7%.

По сравнению с 2019 годом, потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 0,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Что подорожало больше всего

По их данным, на протяжении декабря 2020 года, по сравнению с этим же периодом 2019 года, больше всего цены выросли на:

природный газ – на 56,3%;

сахар – на 47,7%;

яйца – на 30%.

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В то же время больше всего уменьшилась стоимость: овощей – на 12,1%, топлива – на 10,5% и обувь – на 7,5%.

По данным Государственной службы статистики, базовая инфляция в декабря 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,3%. В то же время за год в целом этот показатель составляет 4,2%.