В Украине в декабре 2020 года выросли потребительские цены: что подорожало больше всего
В декабря 2020 года цены на потребительском рынке в Украине выросли на 0,9% по сравнению с ноябрем. В целом за год цены увеличились на 2,7%.
По сравнению с 2019 годом, потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 0,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Что подорожало больше всего
По их данным, на протяжении декабря 2020 года, по сравнению с этим же периодом 2019 года, больше всего цены выросли на:
- природный газ – на 56,3%;
- сахар – на 47,7%;
- яйца – на 30%.
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В то же время больше всего уменьшилась стоимость: овощей – на 12,1%, топлива – на 10,5% и обувь – на 7,5%.
По данным Государственной службы статистики, базовая инфляция в декабря 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,3%. В то же время за год в целом этот показатель составляет 4,2%.
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