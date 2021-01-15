В Верховной Раде могут проголосовать за законопроект, который предусматривает сокращение количества народных депутатов до 300. Однако такое решение поддерживают не все, убеждая, что оно может иметь очень плохие последствия. Одно из них – доминирование олигархов в политической жизни Украины.

Доминирование олигархов

Дело в том, что после сокращения количества нардепов в Раде увеличится стоимость каждого депутатского кресла. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины Николай Сирый в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, в сокращенном парламенте будет меньше представителей от простого народа, но больше представителей от крупного бизнеса.

Больше денег потребуется, чтобы получить парламентское место. Правильную ли цель мы перед собой ставим? Мы живем в стране, где доминируют олигархи,

– заметил Сирый.

"Мы хотим увеличить доминирование олигархического класса в политической сфере Украины? Если да, то тогда надо приставать к идее сокращения парламента", – подчеркнул ученый.

Конституция Украины

Как рассказал Сирый, нынешняя Конституция выписана под определенные политические параметры.

"Цифры в Конституции, которые определяют те или иные права, привязаны к конституционному составу парламента – если он уменьшается, другие параметры логично было бы тоже уменьшить, что мы не наблюдаем", – подчеркнул Сирый.

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Задачи парламента

Николай Сирый отметил, что перед парламентом стоят серьезные задачи.

Мы не можем себя сравнивать с Германией, Францией, Великобританией. Если Украина должна усиливать свои позиции на внешнеполитических направлениях – надо, чтобы это делали люди, наделенные парламентскими полномочиями,

– заверил Сирый.

Он добавил, что украинский парламент не очень качественно осуществляет законодательную работу, внешнеэкономическую деятельность и контролирует правоохранительную систему. Именно поэтому не стоит считать, что меньшее количество нардепов заработает значительно лучше.

"Это сомнительное решение, в законопроекте больше просматривается популизм", – подытожил Сирый.

Какие настроения в отношении парламента в других странах

Он добавил, что эту идею широко поддерживают на популистском уровне в мире. В цивилизованных странах также есть негативные настроения общества, ориентированные на парламент. К примеру, так случилось и в Вашингтоне 6 января. Однако главное – не разогревать эти настроения.

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