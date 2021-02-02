Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о конкурсных процедурах назначения судей на местах. В частности, это позволит Высшему совету правосудия назначать кандидатов, которые не прошли специальное оценивание до 2016 года.

Источник: 24 канал

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что основным элементом судебной реформы было очищение Высшего совета правосудия, который может увольнять судей. Все из-за того, что этот орган "покрывает" судей Майдана, пьяных работников Фемиды за рулем и другие дела.

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Шабунин отметил, что из-за предварительного принятия закона украинцы получат значительное количество судей времен деятельности беглого президента Виктора Януковича. В то же время Верховная рада Правосудия даже не будет проверять их на добропорядочность,

Глава ГПК рассказал, что авторы закона заявляют о 40 судьях, однако для такого количества документ бы точно не принимали.

Закон специально написан так, чтобы ОРУ могла заполнять гораздо больше вакансий, сколько она захочет. Однако у нас депутаты не читают законопроекты и в этом большая проблема,

– подчеркнул он.

На голосование вынесут еще один законопроект

Шабунин отметил, что 4 февраля в Раде будут голосовать за другой законопроект. В частности, он фактически позволяет ВСП иметь определяющее влияние на формирование Высшей квалификационной комиссии судей.

Справка. Высшая квалификационная комиссия судей – орган, который подбирает всех судей на должности в Украине, а также ведет учет данных о количестве должностей в судах.

По словам главы ГПК, вместо того, чтобы ликвидировать "судебную мафию", власть ее "бетонирует" с новыми полномочиями и возможностями.

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Видение Зеленского изменилось

Шабунин отметил, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обязался очистить Высший совет правосудия. Впрочем, 2 февраля нарушили обещания фракции "Слуга народа" и самого Зеленского.

Глава ЦПК подытожил, что сейчас действия президента прямо противоречат его предвыборным заявлениям.

Что этому предшествовало