Через передачу ВРП части полномочий, мы будем иметь судей времен Януковича, – Шабунин
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о конкурсных процедурах назначения судей на местах. В частности, это позволит Высшему совету правосудия назначать кандидатов, которые не прошли специальное оценивание до 2016 года.
Источник: 24 канал
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что основным элементом судебной реформы было очищение Высшего совета правосудия, который может увольнять судей. Все из-за того, что этот орган "покрывает" судей Майдана, пьяных работников Фемиды за рулем и другие дела.
Читайте также Суд по делу сбития МН17: когда состоится следующее заседание и какие вопросы будут рассматривать
Шабунин отметил, что из-за предварительного принятия закона украинцы получат значительное количество судей времен деятельности беглого президента Виктора Януковича. В то же время Верховная рада Правосудия даже не будет проверять их на добропорядочность,
Глава ГПК рассказал, что авторы закона заявляют о 40 судьях, однако для такого количества документ бы точно не принимали.
Закон специально написан так, чтобы ОРУ могла заполнять гораздо больше вакансий, сколько она захочет. Однако у нас депутаты не читают законопроекты и в этом большая проблема,
– подчеркнул он.
На голосование вынесут еще один законопроект
Шабунин отметил, что 4 февраля в Раде будут голосовать за другой законопроект. В частности, он фактически позволяет ВСП иметь определяющее влияние на формирование Высшей квалификационной комиссии судей.
По словам главы ГПК, вместо того, чтобы ликвидировать "судебную мафию", власть ее "бетонирует" с новыми полномочиями и возможностями.
К теме Новый состав ВККС не гарантирует его добропорядочности и независимости: эксперт объяснил почему
Видение Зеленского изменилось
Шабунин отметил, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обязался очистить Высший совет правосудия. Впрочем, 2 февраля нарушили обещания фракции "Слуга народа" и самого Зеленского.
Глава ЦПК подытожил, что сейчас действия президента прямо противоречат его предвыборным заявлениям.
Что этому предшествовало
- Верховная Рада в октябре 2019 года приняла предложенный Владимиром Зеленским документ относительно судебной реформы в Украине.
- Документ предусматривал сокращение количества судей Верховного Суда Украины вдвое и роспуск Высшей квалификационной комиссии судей.
- Конституционный Суд в марте 2020 года признал реформу частично неконституционной.
- Парламент 2 февраля предварительно одобрил законопроект, который предусматривает передачу Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей.
Поделиться новостью