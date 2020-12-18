Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за последние 4 года в Международный суд Гааги направили 15 сообщений о преступлениях против народа Украины. Эти сообщения касаются преступлений, совершенных в условиях российско-украинской войны.

Общее количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, превышает 20 тысяч. Об этом Ирина Венедиктова рассказала в своем видеообращении, сообщает 24 канал.

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Мы используем механизмы международного сотрудничества в уголовных производствах для защиты Украины от нарушений ее суверенных прав на независимость ее территории и границ,

– подчеркнула генпрокурор.

Она подчеркнула, что в Гаагу передали информацию о самых тяжких преступлениях, совершенных Россией против Украины. В частности, доказательства того, что именно Россия контролирует боевиков на Донбассе.

"Также переданы доказательства убийств, внесудебных казней, пыток, унижения достоинства, незаконных задержаний и других преступлений против жизни и здоровья людей", – рассказала Ирина Венедиктова.

Руководительница Офиса генпрокурора также рассказала и о преступлениях в Крыму – насильственной депортации, незаконном уничтожении или присвоении имущества, использовании гражданских в качестве "живого щита" и милитаризации детей.

Генпрокурор также рассказала о налаженной коммуникации с Офисом прокурора Международного уголовного суда, который недавно открыл дело о военных преступлениях в Украине.

Что известно об украинском деле в Гааге: