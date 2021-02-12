Не подписали постановление об увольнении: список партий, которые "крышуют" Авакова
Арсен Аваков является неизменным министром внутренних дел Украины уже 7 лет. За это время особых изменений в полиции не произошло.
Источник:24 канал
А именно на нем лежит ответственность за позорные действия представителей Национальной полиции. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге "Право на достоинство".
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Кто "крышует" Авакова
По его словам, вместе с ним ответственность лежит на парламентских партиях, которые продолжают его "крышевать" после каждого такого вопиющего случая.
Даже циничное изнасилование полицией женщины в Кагарлыке их не убедило,
– отметил Шабунин.
Постановление об увольнении Авакова не подписали большинство депутатов:
- "Слуги народа" Владимира Зеленского;
- "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко;
- "Батькивщины" Юлии Тимошенко;
- "Европейской Солидарности" Петра Порошенко;
- "За майбутне" Игоря Коломойского.
Кто такой Арсен Аваков?
По информации из Википедии, Арсен Аваков – украинский политический и общественный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года, переназначен 29 августа 2019 года. Кого на самом деле защищает полиция Авакова – читайте здесь.
Преступления против украинцев
За 4 месяца 2020 года Государственное бюро расследований сообщило полиции о 63 преступлениях за 120 дней. Это означает, что почти каждый второй день происходило преступление.
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