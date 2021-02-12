Арсен Аваков является неизменным министром внутренних дел Украины уже 7 лет. За это время особых изменений в полиции не произошло.

А именно на нем лежит ответственность за позорные действия представителей Национальной полиции. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге "Право на достоинство".

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Кто "крышует" Авакова

По его словам, вместе с ним ответственность лежит на парламентских партиях, которые продолжают его "крышевать" после каждого такого вопиющего случая.

Даже циничное изнасилование полицией женщины в Кагарлыке их не убедило,

– отметил Шабунин.

Постановление об увольнении Авакова не подписали большинство депутатов:

"Слуги народа" Владимира Зеленского;

"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко;

"Батькивщины" Юлии Тимошенко;

"Европейской Солидарности" Петра Порошенко;

"За майбутне" Игоря Коломойского.

Кто такой Арсен Аваков?

По информации из По информации из Википедии , Арсен Аваков – украинский политический и общественный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года, переназначен 29 августа 2019 года. Кого на самом деле защищает полиция Авакова – читайте здесь.

Преступления против украинцев

За 4 месяца 2020 года Государственное бюро расследований сообщило полиции о 63 преступлениях за 120 дней. Это означает, что почти каждый второй день происходило преступление.

Заметим! Глава МИД Арсен Аваков заявил, что еще в 2018 году было достаточно оснований, чтобы прекратить вещание каналов "112 Украина", NewsOne, Zik.

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