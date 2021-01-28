В Офисе Президента заявили, что у Владимира Зеленского нет договоренностей ни с одним из олигархов. Глава государства пытается построить деолигархическую систему власти.

Источник: "Новое время"

По информации руководителя ОП Андрея Ермака, Зеленский – первый президент Украины, которій "показал на своем примере, что можно быть абсолютно удаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов".

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На вопрос, какие у президента сейчас отношения с Игорем Коломойским, тот ответил: "Насколько мне известно, никаких". Такая же была реакция и на вопрос о каналах Рината Ахметова, где, по словам журналиста, Зеленского не критикуют.

"Сегодня, наверное, нет канала, на котором бы не критиковали власть. На одних это делается с оскорблениями и переходят все красные линии, а на каких-то каналах это просто критика. Мы, наверное, единственная власть, у которой нет телевизионного канала. Еще раз повторяю: у нас, как у Офиса Президента, нет ни с кем никаких договоренностей", – заявил Андрей Ермак.

Ситуация в "Слуге народа"

Председатель Офиса Президента считает, что во фракции, которая состоит из 250 человек, могут быть различные сферы влияния. Однако подчеркнул: "Но опять-таки, у нас давным-давно закончился рабовладельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто-то чей-то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное".

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