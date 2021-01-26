Одно предвыборное обещание Владимир Зеленский таки выполнил – руками части своей фракции. Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" во втором чтении поддержали 255 нардепов.

Источник: 24 канал

Среди возможных вопросов – изменение территории, утверждение изменений в трех разделах Конституции, а именно: общие положения о выборах и референдумах. Подробнее – в материале журналистов.

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Кто имеет право организовать референдум

Референдум об изменениях в Конституцию назначается президентом, пересмотре границ страны – Верховной Радой. По другим вопросам – инициативой граждан.

Для проведения опроса надо создать инициативную группу не менее 60 человек, избранных на собрании. За 90 дней нужно собрать 3 миллиона подписей не менее, чем в двух третях областей и не менее по 100 тысяч в каждой. Их обрабатывает ЦИК и передает постановление президенту, который объявляет дату.

Его может реализовать, условно говоря, не инициативная группа из 10 человек, а политическая сила или общественная сила, у которой будет достаточно поддержки на реализацию инициативы,

– отметил аналитик Лаборатории законодательных инициатив Александр Заславский.

Вопросы не будут рассматривать

Но не без ограничений. Предметом обсуждения не могут быть вопросы:

которые противоречат Конституции;

которые противоречат нормам международного права;

те, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Чтобы избежать манипуляций и провокаций, проверять законность вопросов уполномочен Конституционный Суд в течение 30 дней. Правда, по обращению президента или Верховной Рады.

Конституционный Суд / Фото "Общественное"

"Это должен быть императив, прямая норма. Обязанность КСУ – давать экспертизу относительно тех вещей, которые вынесены на всеукраинский референдум. Иначе это тема для манипуляций", – отметил нардеп от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Нужно изменить украинские реалии

Обращая внимание на конфликт вокруг КСУ, в эффективности проверки сомневаются эксперты. Они отмечают, что законопроект писали до конституционного кризиса и не акцентируя на персоналиях. Как говорится, здесь проблема не в законе, а в украинских реалиях.

При действующем составе КСУ во главе с Тупицким, конечно, и этот закон о референдуме не будет действовать. Нужно менять сам КСУ. Ведь он может в принципе остановить все законы, если у них найдется 45 депутатов, которые подадут свою жалобу,

– сказал политический эксперт Олег Саакян.

На бумаге, но не в жизни

Многие критики к использованию электронных технологий в голосовании и проведении референдумов – новинки инициативы. Среди проблем реализации – обеспечение секретности голосования.

Обеспечение секретности голосования / Фото Укринформ

А еще специалисты отметили большое поле для фальсификации голосов. Поговаривали, что для электронных голосований можно приспособить приложение "Дия" – использовать электронные подписи. Но проблему объясняют "на пальцах".

Референдум – действенный инструмент

После многочисленных обсуждений решили – эти нормы вступят в силу только после упорядочения и системы, и документов к ней. То есть, де-факто, нескоро. В общем референдум – вещь полезная, говорят эксперты, если ее правильно использовать.

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А страны с более или менее устоявшейся демократией могут себе позволить и интересные референдумы. Например, в Италии в 1995 году на общегосударственном опросе решали, имеют ли право прерывать фильмы на телевидении рекламой.