Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять закон об обороте оружия в Украине. В то же время есть другой альтернативный законопроект, который отличается от основного №4335.

Единственный вопрос, который решает законопроект комитета, – это вопрос обращения. Об этом в эфире 24 канала сообщил нардеп от фракции "Голос" Андрей Шараскин, который является автором альтернативного документа.

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Проблема основного законопроекта

По его словам, зато основные вопросы, в частности право на вооруженную самозащиту, проект не решает.

Авторы основного законопроекта настаивают на том, что этот проект закона является компромиссом, но не понятно между кем и чем,

– отметил Шараскин.

Устранение коррупционных рисков

Прежде всего, как отметил депутат, нужно:

устранить все коррупционные риски, которые связаны с оборотом оружия ;

устранить монополию Министерства внутренних дел.

Шараскин заметил, что оба проекта закона будут выносить в зал Верховной Рады на суд народным избранникам.

Незаконный оборот оружия

Он также отметил, что в Украине очень много оружия незаконного оборота. "Закон об обороте гражданского оружия является признаком того, что этот закон нужен тем законопослушным гражданам, которые хотят его выполнять. Все, кто не собирается выполнять его, уже имеют незарегистрированное и нелегальное оружие", – добавил нардеп.

Закон об обороте оружия №4335: кратко