В Ивано-Франковске продолжает расти количество больных коронавирусом. Из-за этого с понедельника, 22 февраля, в регионе вводят жесткие карантинные ограничения. Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что изменится для жизни горожан.

Решение об усилении ограничений приняли на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В обсуждении приняли участие главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и министр здравоохранения Максим Степанов. К теме Кабмин официально ввел в Украине новые карантинные меры В Ивано-Франковске ввели карантинные ограничения красной зоны с 22 февраля. По таким правилам нам придется прожить следующую неделю,

– написал мэр города и пожелал хорошего здоровья С 22 февраля в Ивано-Франковске запрещено: Работа заведений общественного питания. Им можно будет работать только на вынос;

работа спортзалов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений;

проведение культурных и религиозных мероприятий;

работа школ для учащихся 5 – 11 классов. Они должны продолжать обучение в дистанционном формате. Ограничения не касаются: Работы образовательных учреждений для детей 1 – 4 классов и детских садов. Однако дети могут учиться дистанционно, если так захотят их родители;

работы транспорта;

магазинов и промышленных рынков – они продолжают работать с соблюдением карантинных требований. Важно! В Украине с 24 февраля решением правительства возобновляют разделение на зоны и вводят адаптивный карантин. В целом карантинные ограничения продлили до 30 апреля.

Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала