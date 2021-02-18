На Прикарпатье – красная зона карантина: когда и каких ограничений ждать
В Ивано-Франковске продолжает расти количество больных коронавирусом. Из-за этого с понедельника, 22 февраля, в регионе вводят жесткие карантинные ограничения. Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что изменится для жизни горожан.
Источник:Фейсбук Руслана Марцинкива
Решение об усилении ограничений приняли на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В обсуждении приняли участие главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Ивано-Франковске ввели карантинные ограничения красной зоны с 22 февраля.
По таким правилам нам придется прожить следующую неделю,
– написал мэр города и пожелал хорошего здоровья
С 22 февраля в Ивано-Франковске запрещено:
- Работа заведений общественного питания. Им можно будет работать только на вынос;
- работа спортзалов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений;
- проведение культурных и религиозных мероприятий;
- работа школ для учащихся 5 – 11 классов. Они должны продолжать обучение в дистанционном формате.
Ограничения не касаются:
- Работы образовательных учреждений для детей 1 – 4 классов и детских садов. Однако дети могут учиться дистанционно, если так захотят их родители;
- работы транспорта;
- магазинов и промышленных рынков – они продолжают работать с соблюдением карантинных требований.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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