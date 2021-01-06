В Комитете избирателей Украины заявили, что 9 депутатов не могли похвастаться плодотворной деятельностью в стенах Верховной Рады во время голосования. Самый низкий показатель голосований среди всех народных депутатов был у представителя ОПЗЖ Вадима Столара.

Всего в течение 2020 года произошло 4 154 парламентских голосования. Такие данные обнародовала пресс-служба КИУ.

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По подсчетам КИУ 9 нардепов пропустили более 90% голосований за год.

Кто почти не голосовал в 2020 году

Вадим Столар от ОПЗЖ принял участие лишь в чуть более 1% голосований;

Степан Ивахив от группы "За майбутнє" принял участие в 2% голосований;

Александр Дубинский от "Слуги народа" и Вадим Рабинович от ОПЗЖ приняли участие в 5% голосований;

Александр Герегавид от группы "За майбутнє" принял участие в 7% голосований;

Игорь Палица от группы "За майбутнє" – 8%;

внефракционный депутат Дмитрий Шенцев – 9%;

внефракционный депутат Андрей Деркач – 9%;

Игорь Абрамович от ОПЗЖ – 10%.

Зато лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов ("Слуга народа"), который принял участие в 4153 голосованиях с 4154 возможных (99,98%).

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Всего в течение 2020 года чаще всего голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем "слуги" приняли участие в 84% голосований Рады за год, депутаты от ЕС – 78%. Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса" – 74% и группы "Доверие" – 71%. Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 63% голосований.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє". Они приняли участие в чуть более 50% голосований.